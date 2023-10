Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Uitblinkers tegen Atlético Madrid verhuizen naar de bank

Arne Slot gaat vermoedelijk twee wijzigingen doorvoeren in zijn selectie voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Ramiz Zerrouki en Ayase Ueda speelden afgelopen woensdag tegen Atlético Madrid in de Champions League, maar zullen volgens FR12 waarschijnlijk naar de reservebank verhuizen.

Aanvaller Yankuba Minteh zou dan in plaats van Zerrouki in de basis beginnen. Calvin Stengs gaat daardoor naar de ‘tien-positie’ en Minteh naar rechtsbuiten. De negentienjarige Gambiaan begon in de Champions League wegens tactische redenen op de reservebank. Zerrouki speelde als controleur voor de verdediging, en vulde dat uitstekend in. Een nieuwe basisplaats lijkt echter niet aan de orde voor de van FC Twente overgekomen middenvelder.

Ook Ueda verhuist weer naar de bank en maakt plaats voor de in bloedvorm verkerende Santiago Giménez. Ook Ueda kon tegen Atlético op complimenten rekenen. De Japanner was nadrukkelijk betrokken bij de 0-1, toen hij ontsnapte aan de aandacht van Mario Hermoso. Via diezelfde Hermoso caramboleerde de inzet van Ueda uiteindelijk in het doel, waardoor Feyenoord de leiding nam in Madrid.

Verder houdt Slot vast aan zijn vertrouwde achterhoede, bestaande uit Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Het doel wordt verdedigd door Timon Wellenreuther. Mats Wieffer, Quinten Timber en Stengs zullen het middenveld vormen. De doelpunten moeten gaan komen van Minteh, Giménez en Igor Paixão.

De vermoedelijke opstelling van Feyenoord tegen PEC Zwolle:

Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Gimenez, Paixão.