Vier profspelers weigeren regenboogshirt en komen dit weekend niet in actie

Telstar treedt aanstaande vrijdag tegen TOP Oss aan zonder , Leonardo Rocha de Almeida, en Alae-Eddine Bouyaghlafen. Het viertal weigert in een speciaal ontworpen regenboogshirts te spelen.

Telstar kondigde woensdag aan tegen TOP OSS aan te treden in speciaal ontworpen shirts in het kader van Telstar All Together. "Voetbal is voor iedereen ongeacht culturele achtergrond, huidskleur, ras, seksuele voorkeur of religie. Iedereen moet zich welkom voelen binnen het voetbal. Telstar zet zich in op het verbinden en inclusie en is tegen sociale uitsluiting", zo klinkt het op de website van de Keuken Kampioen Divisie-club.

Dat Eddahchouri, Rocha de Almeida, Tahiri en Bouyaghlafen het speciaal ontworpen regenboogshirt weigeren te dragen, betekent volgens NH Nieuws automatisch dat zij vrijdag niet van de partij zijn tegen TOP Oss. Met name het ontbreken van Eddahchouri is een gemis voor Telstar: de spits is vooralsnog met vijf doelpunten topscorer van Telstar in de Keuken Kampioen Divisie.

“Dit seizoen hebben vier van onze Leeuwen aangegeven liever niet aan te treden in dit tenue. Inclusie omvat ook tolerantie en binnen die gedachte respecteren wij binnen onze fijne club de keuze van onze collega’s", aldus Telstar.