Vink maakt gehakt van Ajacied: 'Dat was de druppel, dat was écht schandalig'

Marciano Vink noemt het optreden van Ajax-aanvaller tegen FC Utrecht 'beschamend'. De 31-jarige international mocht in Stadion Galgenwaard een half uur meedoen als invaller, maar wist daarin nauwelijks zijn stempel op de wedstrijd te drukken en maakte daarbij een ongeïnteresseerde indruk. Het duel ging dan ook met 4-3 verloren, wat trainer Maurice Steijn uiteindelijk de kop kostte.

Het matige optreden in Utrecht was niet het eerste dat Berghuis dit seizoen afleverde, stelt Vink op ESPN, waar hij is aangeschoven om de Europese duels van donderdagavond te analyseren. "Na het interview waarin hij niet volmondig zei: we staan vol achter de trainer en we gaan er wat van proberen te maken, vanaf dat moment vond ik dat áls hij al speelde, dat hij niet heel veel toevoegde. Met als druppel Utrecht, dat vond ik écht schandalig. Dan kom je erin en laat je dát zien, dat vond ik beschamend voor een Ajax-speler, maar sowieso voor een profvoetballer."

Artikel gaat verder onder video

Het interview waar Vink op doelt werd opgenomen na Ajax - Feyenoord. Op zondag 24 september werd De Klassieker stilgelegd bij een 0-3 voorsprong voor de Rotterdammers; drie dagen later werd het restant in een lege Johan Cruijff ArenA uitgespeeld en bepaalde Feyenoord de eindstand op 0-4. Berghuis weigerde in gesprek met Hans Kraaij Junior achter Steijn te gaan staan. De interviewer vroeg hem wat hij van zijn trainer vond, maar de Ajacied ontweek die vraag: "Dat is niet aan mij. Wat moet ik daarop zeggen? Dat is voor andere mensen om dat te beoordelen", sprak Berghuis. Zijn antwoord werd een dag later door het Algemeen Dagblad als 'een bom onder de toekomst van Steijn' betiteld.

Kenneth Pérez sluit zich bij Vink aan. "Je kunt niet een leiderstype zijn wanneer het jou uitkomt", stelt de Deen. "Hij wil graag de leider zijn, hij is ook verbaal sterk. Ik vind dat hij over het algemeen heel zinnige analyses heeft en ook wel iets probeert te zeggen. En ik vind dat je niet hoeft te liegen dat je achter de trainer staat terwijl dat niet zo is", aldus Pérez. Hij vindt echter wel dat Berghuis dan ook altijd het voortouw zou moeten nemen richting zijn ploeggenoten: "Leider ben je altijd, in slechte tijden én in goede tijden. Dus wat mij etreft is hij geen leiderstype, nee."