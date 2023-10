Wonderschoon doelpunt van Regeer hoogtepunt bij nieuwe zege van Twente

FC Twente heeft de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard met 0-3 gewonnen. De Tukkers kwamen geen moment in de problemen en bereikten hiermee dezelfde eindstand als vorig seizoen in Limburg. Manfred Ugalde en scoorden beiden hun eerste competitietreffer. Invaller Ricky van Wolfswinkel tekende met het hoofd voor de derde goal.

Twente was heer en meester in Sittard, waar veel thuissupporters in Lederhosen waren uitgedost. Zij kunnen komende week met wat halve liters bier de wrange nasmaak wegspoelen. Niet alleen die van de verliespartij tegen de Tukkers, maar ook die van de twee weken daarvoor tegen Go Ahead Eagles (3-0) en AZ (4-0). Wat dat betreft komt de interlandperiode voor de Limburgers wel even gelegen. Twente zal daar wellicht anders over denken. De club uit Enschede in de eerste acht wedstrijden maar één keer en won de overige zeven.

Ook tegen Fortuna Sittard kwam de ploeg van Joseph Oosting zeker in de eerste helft niet in de problemen. Na een kwartier spelen opende centrumspits Ugalde zijn doelpuntenrekening voor dit seizoen. De Costa Ricaan scoorde de afgelopen twee seizoenen dertien keer in 59 wedstrijden voor Twente. Een jaar eerder deed de aanvaller dat elf keer in 23 wedstrijden voor het Belgische Lommel dat de spits in 2019 overnam van het Deportivo Saprissa uit Costa Rica (zeventien goals in 52 wedstrijden). Dit seizoen houdt de 21-jarige international (één interlandgoal in vier wedstrijden) de ervaren rot Van Wolfswinkel op de bank, iets wat zich eind vorig seizoen al aandiende. Om de 189 doelpunten die van Van Wolfwinkel in zijn carrière maakte te evenaren zal Ugalde nog scherper moeten zijn voor het doel. Ook zijn medespelers zullen hun aanvalsleider wat vaker moeten zoeken, want ondanks een balbezitpercentage van 51 procent in de eerste helft, kwam Ugalde maar tot één doelpoging, al haalde hij daar dus wel het maximale uit. Twente zocht zodoende met een 0-1 voorsprong de kleedkamer op.

Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs onderkende in de rust dat het anders moest om nog enige kans te maken. Hij liet de onzichtbare Marko Lazetic in de kleedkamer achter en bracht de aanvankelijk gepasseerde Inigo Cordoba. Daardoor kon Kaj Sierhuis de spitspositie weer innemen en het experiment met Sierhuis als ‘tien’ als mislukt beschouwd worden. Mislukt was ook het begin van de tweede helft van de thuisclub. Daarvoor was Regeer verantwoordelijk. De linkervleugelverdediger krulde de bal prachtig in de verre bovenhoek. Voor Regeer was het zijn eerste doelpunt in het Twente-shirt. De hoop op een snelle aansluitingstreffer was er even bij de Fortuna nadat Daan Rots in de eigen zestien Dimitris Siovas naar de grond trok. De VAR controleerde de beelden en stelde vast dat de Griek buitenspel stond.

Met Sierhuis in de spits werd het ook geen succes zag Buijs, die de aanvaller na een uur spelen naar de kant haalde. Zo was alles wat Fortuna Sittard deze middag probeerde gedoemd te mislukken. Het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen was simpelweg te groot. De hoop van Fortuna Sittard om nog een resultaat te halen vervloog helemaal nadat invaller Mouhamed Belkhier met een rode kaart werd weggestuurd na tussenkomst van de VAR. Aanleiding daarvoor was het inkomen van de Algerijn jegens FC Twente-keeper Lars Unnerstall.

In de slotfase tilde Van Wolfswinkel zijn totaal als prof naar 190 treffers en lijkt daarmee hard op weg naar de tweehonderd.