Ajax krijgt in speelronde 11 de op papier ideale tegenstander op bezoek

Na een goede eerste helft tegen PSV en de 2-0 overwinning op FC Volendam lijkt Ajax sportief langzaam maar zeker uit het dal te kruipen. De Amsterdammers zijn dankzij de zege donderdagavond niet meer de hekkensluiter van de Eredivisie en krijgen het linkerrijtje zelfs weer in zicht. Met de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen zondag op het programma lijkt Ajax de ideale tegenstander op bezoek te krijgen om verder te gaan bouwen.

Van harte ging het weliswaar niet, maar Ajax boekte donderdagavond tegen FC Volendam eindelijk weer een overwinning. De laatste keer dat de Amsterdammers in de Eredivisie iets te vieren hadden, was op 12 augustus in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1). Daarna volgden gelijke spelen bij Excelsior en Fortuna Sittard en nederlagen tegen achtereenvolgens FC Twente, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en PSV. Door de verliespartij in Eindhoven (5-2) zakte Ajax zelfs af naar de laatste plaats.

Artikel gaat verder onder video

Gelukkig voor iedereen die de recordkampioen een warm hart toedraagt, is het niet heel lang de nummer achttien van de Eredivisie geweest. Ajax klom dankzij de zege op FC Volendam naar de vijftiende plaats. De ploeg van trainer John van ’t Schip heeft het linkerrijtje zelfs weer in zicht. De achterstand op nummer negen PEC Zwolle is slechts drie punten, waarbij Ajax nog de resterende minuten van de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-3) tegoed heeft. Het restant van dat duel wordt pas op 6 december gespeeld, dus de club zal tot die tijd geen punten willen laten liggen.

Zondag is sc Heerenveen te gast in de Johan Cruijff ArenA en dat is op papier de ideale tegenstander voor Ajax. Van de laatste vijftien onderlinge ontmoetingen in Amsterdam won Ajax er liefst veertien. Alleen het competitieduel op 20 januari 2019 eindigde in een gelijkspel (4-4). De vijf thuiswedstrijden tegen sc Heerenveen die daarna volgden werden allemaal met duidelijke cijfers gewonnen: 3-1 (beker), 4-1, 5-1, 5-0 en nog een keer 5-0. In de laatste vijftien thuiswedstrijden tegen de Friezen scoorde Ajax liefst 61 keer.

Daar komt bij dat sc Heerenveen - evenals Ajax - in het huidige seizoen nog niet al te veel potten heeft kunnen breken. De ploeg van trainer Kees van Wonderen won afgelopen zaterdag weliswaar met 3-0 van Heracles Almelo, maar van de zeven competitieduels daarvoor resulteerden er zes in een verliespartij. De overwinning op Heracles kreeg dinsdagavond overigens een goed vervolg in de eerste ronde van de beker. Sc Heerenveen verzekerde zich dankzij een 5-1 zege op VVV-Venlo van een ticket voor de volgende ronde. De twee ruime zeges zullen Van Wonderen en consorten vertrouwen geven voor het bezoek aan Ajax. Bovendien weet de coach hoe hij de Amsterdammers dwars kan zitten. Als trainer van Go Ahead Eagles hield hij Ajax in het seizoen 2021/22 in de Johan Cruijff ArenA op een 0-0 gelijkspel en werd er in de Adelaarshorst zelfs met 2-1 gewonnen.

Ajax moet toch makkelijk 5e kunnen worden? Achterstand op nummer 5 Go Ahead is nu 4 punten (bij winst op RKC). En over 24 wedstrijden zal Ajax beter presteren dan clubs als GAE en Sparta. Om hoger dan 5e te kunnen eindigen is Ajax afhankelijk van eventueel verval Twente/AZ. pic.twitter.com/iPlM6iI1JQ — Rypke Bakker (@RypkeBakker) November 3, 2023