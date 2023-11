Arne Slot lacht: 'Oh ja? Misschien heeft hij in het geld gezwommen'

miste weliswaar enkele grote kansen, maar scoorde zaterdag toch driemaal tegen Excelsior (2-4 zege). De spits van Feyenoord bleek geen last te hebben van een jetlag na de interlandperiode met Mexico. Zwemmen heeft Giménez geholpen, vertelt hij aan ESPN.

Giménez moest omgaan met zeven uur tijdsverschil. “Het is natuurlijk lastig om zoveel uur te vliegen en daar een jetlag aan over te houden. Ik heb een goede manier gevonden om daarvan te herstellen. Wat dat is? Zwemmen”, zegt de Eredivsie-topscorer. “Ik kwam donderdag terug en in de avond ben ik naar het zwembad gegaan. Ik denk dat het heel goed heeft gewerkt, want je herstelt sneller.”



“Vandaag voelde ik me daardoor heel goed. Ik zocht een manier om te herstellen van een jetlag. Ik heb dit twee wedstrijden meegemaakt en dat was moeilijk”, vervolgt Giménez. “Vandaag voelde ik me vanwege het zwemmen heel goed. Het was een geweldige avond. Ten eerste omdat we hebben gewonnen, ten tweede vanwege de hattrick.”

Trainer Arne Slot krijgt van verslaggever Hans Kraay junior te horen dat Giménez veel heeft gezwommen. “Oh ja? In het geld misschien”, reageert hij lachend. “Ik heb hem vandaag nog gebeld, om te vragen: hoe voel je je, heb je genoeg geslapen en ben écht fit genoeg om te spelen? Hij zei: ja, ik ben er helemaal klaar voor. En dat heeft hij vandaag bewezen.”

