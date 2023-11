Arnesen heeft afgerekend met probleem uit Feyenoord-periode

Frank Arnesen (67) is bijna weer volledig de oude. Het Deense voetbaldier keert terug in de Raad van Commissarissen van PSV, waar hij eerder ook al anderhalf jaar in dienst deed. Zijn knie, waarmee hij grote problemen had en waardoor hij bij Feyenoord uit de running raakte, is weer bijna helemaal hersteld.

In gesprek met het Eindhovens Dagblad geeft Arnesen een fitheidsupdate over zichzelf. “Mijn knie heeft me nogal wat problemen bezorgd in de laatste jaren, maar hopelijk wordt het nu snel beter. Dat is ook een belangrijke reden waarom ik geen full time-functie meer ambieer in de voetballerij, maar PSV is een club die me na aan het hart ligt en daarom wil ik nog graag mijn steentje bijdragen”, vertelt hij.

Arnesen heeft nog een woning in Eindhoven en is na zijn laatste periode in Eindhoven de club altijd volop blijven volgen. “Ook nadat ik weg ben gegaan. Het is hier meestal rustig en de cultuur is warm, maar met behoud van stevige ambities. Bij PSV is er altijd de druk om kampioen te worden en daar is iedereen mee bezig.”

Spijt van zijn vorige vertrek bij PSV heeft hij niet. “Ik kon toen bij Anderlecht, een oude liefde, technisch directeur worden en later heb ik dat bij Feyenoord mogen doen en de club mogen meehelpen met de opbouw naar een hoger niveau. Dat is gelukt”, aldus Arnesen, die bij PSV niet vaak op de voorgrond zal treden. “Ik ben niet van plan om me met het dagelijkse bestuur in het Philips Stadion te gaan bemoeien, maar denk op de achtergrond wel mee en kan een netwerk toevoegen.”