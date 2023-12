AZ heeft Oekraïense scheidsrechter nu wél mee: Pavlidis benut buitenkansje

AZ is in de tweede helft van het Conference League-duel met Zrinjski Mostar op een 1-0 voorsprong gekomen door een benutte strafschop van spits . De Griek werd even eerder heel lichtjes op de hakken gelopen door een tegenstander, maar in tegenstelling tot de eerste helft wees de Oekraïense scheidsrechter Oleh Derevinsky nu wél naar de stip.

In het eerste bedrijf werd de arbiter na een klein half uur spelen naar het scherm geroepen door zijn VAR om een handsbal van Zrinjski-speler Matija Malekinusic te beoordelen. Die kreeg de bal in zijn eigen zestien echter via zijn eigen hak tegen zijn arm, waardoor AZ kon fluiten naar een kans vanaf elf meter.

Tien minuten na rust was het alsnog raak. Pavlidis werd héél lichtjes getoucheerd door Mario Cuze, leek vervolgens zijn eigen been te raken en ging naar de grond. Derevinskyi wees nu echter wel naar de stip, waarna de Griekse goalgetter vanaf elf meter overtuigend de linkerkruising vond en AZ de broodnodige 1-0 bezorgde.

Hoeveel penalty's had AZ tegen Zrinjski moeten krijgen? Laden... 25.9% Twee, die handsbal én deze 25.9% Alleen die in de tweede helft, die handsbal was er geen 22.2% Alleen die handsbal, dit was geen overtreding 25.9% Geen enkele 54 stemmen