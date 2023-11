'Barça geeft nieuw contract Frenkie prioriteit', Romano weet meer over vervanging Gavi

FC Barcelona maakt 'prioriteit' van de contractverlenging van , zo melden Spaanse media. De bedoeling was om de Nederlander zelfs voor het eind van het jaar een nieuwe verbintenis te laten tekenen, maar de kans dat dat gaat lukken lijkt met nog een dikke maand te gaan klein. Ondertussen heeft transfergoeroe Fabrizio Romano nieuws over de mogelijke vervanging van de zwaar geblesseerd geraakte middenvelder Gavi.

Nieuw contract Frenkie

Kersvers vader Frenkie de Jong ligt momenteel nog tot medio 2026 vast bij Barcelona, maar de club hoopt zich zo snel mogelijk nóg langer te verzekeren van zijn diensten. De Spaanse krant Sport meldt dat sportief directeur Deco daar zelfs 'grote prioriteit' aan geeft, en dat de naam van De Jong 'bovenaan de lijst' staat van spelers waarmee de club om tafel wil.

Hoewel er al wel telefonisch contact met het kamp-De Jong heeft plaatsgevonden, zijn de onderhandelingen nog niet daadwerkelijk opgestart. Heikel punt is wel een verlaagd salaris dat bij een verlenging onvermijdelijk lijkt, maar het feit dat De Jong meermaals heeft aangegeven gelukkig te zijn in Barcelona leidt tot optimisme over een nieuwe verbintenis.

Vervanging Gavi

Barcelona raakte in de voorbije interlandperiode middenvelder Gavi (19) kwijt aan een zware knieblessure, die hij opliep in het EK-kwalificatieduel tussen Spanje en Georgië (3-1). In de zoektocht naar een mogelijke vervanger werd al snel de naam van Liverpool-middenvelder Thiago Alcântara genoemd. Hij zou met een komende zomer aflopend contract niet de duurste zijn en kent Barcelona bovendien, aangezien hij is opgeleid op La Masía.

Fabrizio Romano meldt echter dat er weinig beweging rond Thiago lijkt te zijn. "Nee, vooralsnog zijn er geen veranderingen", vertelt hij in zijn Daily Briefing aan Caught Offside. "Voor zover ik weet zijn er tot nu toe geen concrete gesprekken met Barcelona gevoerd, omdat de club prioriteit geeft aan het registreren van Vitor Roque voordat er een beslissing over het middenveld wordt genomen."