Bescheiden Peter Bosz krijgt compliment: 'Arne Slot keek slechts toe'

Valentijn Driessen heeft een fraai compliment uitgedeeld aan Peter Bosz. De oefenmeester van PSV heeft woensdagavond op de juiste wijze ingegrepen bij de achterstand die de Eindhovenaren hadden tegen Sevilla en wilde zelfs bij een gelijke stand nog meer. Bij Feyenoord had Arne Slot dat ook moeten doen een dag eerder tegen Atlético Madrid.

Dat schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. “En Bosz greep in waar Slot een dag eerder, helaas voor Feyenoord, slechts toekeek bij de Antoine Griezmann-show. Qua speelstijl en attractiviteit valt er weinig tot niets op het Feyenoord van Slot aan te merken. Dat hij geen grote internationale uitduels wint zoals bij Olympique Marseille, AS Roma, Lazio Roma en Atletico Madrid begint langzamerhand een dingetje te worden”, schrijft Driessen.

Artikel gaat verder onder video

“Gelukkig voor Feyenoord en Slot houdt het niveau van de opponenten in de Europa League niet over na de winter”, aldus de journalist, die zag dat Bosz nog niet tevreden was met het 2-2 gelijkspel tegen Sevilla. “Hij rook kansen en bracht spits Pepi voor middenvelder Schouten. Als ultieme beloning scoorden de invallers Saibari en Pepi. Bosz bleef de bescheidenheid zelve en benoemde niet de wissels, maar de rode kaart als breekpunt.”

Voor het onderlinge duel in de Eredivisie is het de vraag wat er gaat gebeuren dit weekend: Feyenoord kreeg een tik, maar heeft een dag meer rust. PSV vierde een feestje, maar kwam wel later in actie. “Hoe deze twee uiterste gevoelsindrukken (diepe ontgoocheling en ultieme ontlading) zich mentaal tot elkaar verhouden zal zondag blijken bij de topper Feyenoord-PSV”, aldus Driessen.