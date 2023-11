Bilal Ould-Chikh: ‘Als Marokkaan wordt het een probleem, Nederlandse jongens komen daarmee weg’

heeft een stempel als enfant terrible. De 26-jarige aanvaller, tegenwoordig in de Eredivisie actief voor FC Volendam, botste in het verleden met diverse trainers en staat te boek als een moeilijke jongen. Dat Ould-Chikh een dergelijke reputatie heeft, kan hij zelf niet los zien van zijn Marokkaanse achtergrond.

Ould-Chikh is deze week te gast in de talkshow van presentator Rida Edderaoui. Die vraagt de voormalig speler van onder meer Feyenoord, FC Twente, Benfica, FC Utrecht en ADO Den Haag ‘of hij zichzelf een moeilijke jongen vindt’. “Nee, ik vind mezelf geen moeilijke jongen”, antwoordt Ould-Chikh. “Ik ben een eerlijke en directe jongen. Daar hebben ze in de voetballerij moeite mee. Dat is wat anders dan dat je een moeilijke jongen bent. Ik kan daar misschien wat slimmer in zijn, maar ik ben niet vervelend: ik ben gewoon best wel eerlijk.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Ould-Chikh is het voor types als hij moeilijk om een weg te vinden in de voetballerij. “In het profvoetbal moet je niet eerlijk zijn. Ik ben heel direct, ik zeg wat ik vind. Vooral als Marokkaan wordt het een probleem als je dat doet”, vervolgt de dribbelaar. “Ik leer nog steeds om daar beter mee om te gaan, om soms misschien mijn mond te houden of af en toe niks te zeggen.”

“Maar het stempel dat ik eerder heb gekregen toen ik van FC Twente naar Benfica ging, heb ik nooit begrepen. Er kwamen veel onwaarheden in de media. Dan denk ik bij mezelf: schrijf dan de waarheid, verkondig geen leugens. Ik ben vaak in het nieuws geweest door leugens. Dat is niet leuk”, aldus Ould-Chikh, die niet toelicht welke leugens hij bedoelt. “Maar het is sowieso leuker om dat stempel aan een Marokkaanse jongen te geven. Dat is leuker dan bij een Nederlandse jongen. Veel Nederlandse jongens komen met heel veel weg. Zij krijgen zo’n stempel niet.”