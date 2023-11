Daley Blind blikt terug: 'Toen vloekte ik de hele boel bij elkaar'

is momenteel een vaste kracht bij het Spaanse Girona, maar in het begin had de Nederlandse verdediger het moeilijk bij de LaLiga-club. Doordat hij een langere tijd niet had gespeeld bij zijn vorige werkgever Bayern München, dacht hij zelf in eerste instantie op de bank te komen.

“Je moet die drive houden om te kunnen presteren op dit niveau. Toen ik bij Girona kwam, was de drive er dus weer om mezelf te laten zien”, vertelt Blind in de Football is Life-podcast. “Tegelijkertijd wist ik ook dat ik een half jaar niet gespeeld had bij Bayern München. Ze gaven bij Girona ook niet de zekerheid dat ik altijd maar zou spelen. Vrienden en mijn vrouw zeiden ook wel eens dat het zou kunnen dat ik niet altijd zou spelen en dat ik gewoon keihard moest blijven werken.”

Maar mede door het half jaar dat hij niet had gespeeld, ging het in het begin niet van een leien dakje. “Ik ging er open in, maar in de tweede week dacht ik op de training te zien dat ik misschien niet zou spelen. Toen kwam ik thuis en vloekte ik de hele boel bij elkaar. Toen was duidelijk dat die drive er nog was”, glimlachte Blind. “Ik was gewoon pissig omdat ik misschien niet zou spelen, maar uiteindelijk speelde ik.”

Blind is met dertien officiële duels dit seizoen een absolute vaste kracht bij Girona, de verrassende koploper van Spanje. Bondscoach Ronald Koeman vond recentelijk zelfs dat Blind met zijn club misschien wel het beste voetbal van Spanje speelde.