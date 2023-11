Diana Kuip komt met opvallende theorie over Ronald Koeman en Johan Derksen

Journaliste Diana Kuip weet waarom Ronald Koeman in zijn laatste persconferentie Johan Derksen aangehaald heeft. De bondscoach van het Nederlands elftal prefereerde een rol zoals De Snor bij Vandaag Inside ook wel en liet terloops weten dat Derksen toch wel vaak gelijk heeft.

“En wat ik heel slim vind, is dat hij gezegd heeft dat Johan Derksen vaak gelijk heeft”, stelt Kuip in de Football is Life-podcast. “Ik denk dat hij dat eigenlijk niet vindt, maar dat hij heel goed snapt dat hij Derksen te vriend moet houden. Hij weet ook dat Derksen heel gevoelig is voor complimentjes. Hij houdt ervan om te horen dat hij goed is.”

Het voorval kwam ter sprake toen besproken werd hoe Brian Brobbey benaderd werd door Koeman in de media. Jan Vertonghen ziet een groot verschil tussen Nederland en België wat de media betreft. “Natuurlijk hebben ze in België kritiek als het niet goed gaat, wat ook moet, maar hoe er in de Nederlandse pers om wordt gegaan tussen in dit geval de bondscoach en de pers. Ik heb dit interview over Brobbey toevallig gezien. Ik snap echt niet hoe je dingen zo naar buiten wil brengen. Natuurlijk geeft hij toe dat hij fout zat, maar waarom hou je dat gewoon niet binnenskamers?”, aldus de Belgische verdediger.

“Of het in België minder is? Ja, zeker als het persoonlijk wordt", vervolgde Vertonghen. "In deze ging het echt over de kwaliteiten van Brobbey zelf. Hou dat binnenskamers. Dat zijn jonge, gevoelige voetballers. Als ik naar mezelf kijk, dan zijn zelfs oudere voetballers in bepaalde mate nog gevoelig. Ik denk dat het gewoon veel meer gewaardeerd wordt, als zoiets binnenskamers gezegd wordt. Dan kan je aan de slag met elkaar. Ik vind dat je een grote meneer bent als je binnen het team keihard durft te zijn, maar niet naar buiten toe . Het gaat nu toevallig over die quotes, maar het gaat eigenlijk niet over hem (Koeman, red.), maar meer het verschil tussen de Nederlandse en Belgische pers. Het is ongelofelijk. De Nederlandse pers is de hardste pers die ik in mijn carrière heb gezien in de landen waarin ik heb gespeeld”, aldus Vertonghen.