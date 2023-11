Driessen en Verweij spreken schande van nasleep Ajax - Feyenoord: ‘Hij is niet meer serieus te nemen’

FC Volendam blameerde zich afgelopen donderdag in de eerste ronde van de KNVB Beker tegen de amateurs van Excelsior Maassluis. De Eredivisionist verloor met 1-0 van de huidige nummer zestien van de Tweede Divisie. Valentijn Driessen en Mike Verweij vinden dat men bij FC Volendam alle reden heeft om boos te zijn op de KNVB.

Excelsior Maassluis - FC Volendam stond aanvankelijk op het programma in de week van 30 oktober. Het bekerduel werd uiteindelijk met twee weken uitgesteld, omdat FC Volendam op 2 november in de Eredivisie moest aantreden tegen Ajax. Dat was dan weer het gevolg van het uitstellen van Ajax - FC Volendam op 27 september, doordat Ajax op die dag de op 24 september gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord moest uitspelen van de KNVB.

Zo kon het gebeuren dat FC Volendam het donderdag tegen Excelsior Maassluis moest stellen zonder Calvin Twigt, Billy van Duijl en Imran Nazih. Twigt speelde dezelfde avond met Jong Oranje de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar, terwijl Duijl was opgeroepen voor Oranje Onder-19 en Nazih voor Marokko Onder-17. “Ongelooflijk. Het is allemaal de nasleep van Ajax - Feyenoord. FC Volendam was daar toen al tegen. Nu krijgen ze ook nog eens deze rekening gepresenteerd”, briest Driessen deze week in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Driessen vindt dat FC Volendam ‘lelijk in het pak is genaaid’ door de situatie. “Dat neemt niet weg dat je ook zonder Calvin Twigt van Excelsior Maassluis moet winnen”, vervolgt de journalist. “Je bent er ook zelf bij. Excelsior Maassluis is niet de beste club van de Tweede Divisie. Die bungelen ergens onderin. Die wedstrijd hadden ze gewoon moeten winnen.”

Collega Verweij opent vervolgens de aanval op Jan Bluyssen, manager competitiezaken bij de KNVB. “Hij is na Ajax - Feyenoord niet meer serieus te nemen. Die wedstrijd móést binnen drie dagen ingehaald worden, want anders zou er sprake zijn van competitievervalsing. Volendam was daar de dupe van. Jan Smit (voorzitter van FC Volendam, red.) heeft toen ook uitgehaald naar de KVNB. Nu blijkt waarom. Volendam wilde toen graag tegen Ajax spelen, omdat Ajax destijds nog dieper in crisis zat. Je ziet nu wat er gebeurt: ze moeten spelen op het moment dat er internationals weg zijn. Dat is gewoon belachelijk. Het is weer het voorbeeld waarbij een kleine club bij de KNVB gewoon de klos is.”