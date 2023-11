Eerste 'slachtoffer' van Sir Jim Ratcliffe bij Manchester United is bekend

Manchester United neemt voor het einde van het jaar afscheid van chief executive officer (CEO) Richard Arnold. De 52-jarige Engelsman was sinds 1 februari 2022 in de functie waarin hij Ed Woodward opvolgde, maar wordt aan de kant geschoven door de nieuwe mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe.

Hoewel er officieel nog altijd geen witte rook is omtrent de overname van 25 procent van de clubaandelen door Ratcliffe, begint de miljardair inmiddels achter de schermen aan verschillende touwtjes te trekken bij de club van trainer Erik ten Hag. Volgens Sky-journalist Mark Kleinman wordt Arnold het eerste slachtoffer van de dadendrang van Ratcliffe, die schatrijk werd als mede-oprichter van het bedrijf INEOS.

De journalist meldt dat Manchester United deze woensdag nog bekend zal maken dat Arnold 'voor het eind van het jaar' de club zal gaan verlaten en voorlopig zal worden vervangen door Patrick Stewart, momenteel bestuurslid en vaste juridische adviseur van de club. Stewart zal dat op interim-basis gaan doen tot een definitieve opvolger wordt aangetrokken. De club heeft die berichtgeving inmiddels bevestigd. 'Kort' na de bekendmaking van het vertrek van Arnold zal volgens diverse media overigens ook officieel worden bekrachtigd dat Ratcliffe daadwerkelijk een minderheidsbelang in de club neemt.

The Athletic noemt de belangrijkste kandidaat om in de definitieve opvolger van Arnold te gaan worden: de Fransman Jean-Claude Blanc. Hij bekleedde eerder dezelfde functie bij Juventus en was tot december werkzaam bij Paris Saint-Germain. Hij verliet de Franse topclub echter om bij INEOS de complete sport-divisie te gaan leiden. Behalve de aanstaande overname van een kwart van de aandelen in Manchester United, is INEOS ook eigenaar van het Franse OGC Nice. Daarnaast heeft het bedrijf onder meer een eigen wielerploeg op het hoogste niveau en is INEOS een van de grootste sponsoren van de Mercedes-renstal in de Formule 1, waarvoor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton uitkomt.

BREAKING: Richard Arnold, the Manchester United Football Club CEO, is to leave the club by the end of the year 🚨 pic.twitter.com/nqjG3P6a8I — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 15, 2023

Hoewel volgens The Athletic het vertrek van Arnold 'deel uitmaakt van een verwachte bredere herstructurering buiten het veld' bij Manchester United, lijkt Ten Hag zich door de komst van Ratcliffe voorlopig nog geen zorgen te hoeven maken over zijn toekomst. De man die verantwoordelijk is voor zijn aanstelling, football director John Murtough, zou echter mogelijk wél op de schopstoel kunnen belanden. Ratcliffe zou na zijn entree onder meer een sleutelrol zien voor Sir David Brailsford, die in het verleden voor de wielerploeg van INEOS werkte en momenteel sportief directeur is in Nice. Gezamenlijk zouden Ratcliffe en Brailsford overwegen een sportief directeur aan te stellen op Old Trafford.

Update 13.03 uur: Manchester United heeft om 13.00 uur officieel bekendgemaakt dat Arnold inderdaad voor een vertrek staat. "Ik wil Richard bedanken voor de uitstekende diensten die hij Manchester United de afgelopen zestien jaar bewezen heeft en wens hem het beste voor de toekomst", wordt grootaandeelhouder Joel Glazer geciteerd op de clubsite. Arnold beschrijft zijn jarenlange inzet voor de club als 'een privilege'.