EK lonkt voor Oranje: deze landen zijn al zeker van deelname

Het Nederlands elftal kan zich zaterdagavond definitief plaatsen voor het EK 2024. De ploeg van Ronald Koeman heeft aan een overwinning op Ierland genoeg om deelname aan het Europese kampioenschap te bewerkstelligen. Tot dusverre zijn er al dertien andere landen geplaatst voor het EK in 2024.

Omdat Nederland vorige interlandperiode in extremis af wist te rekenen met Griekenland (0-1), heeft het alles in eigen hand in Groep B. Als Oranje zaterdag wint van Ierland, is het zeker van deelname aan het EK. Mocht de ploeg van Koeman verliezen van de Ieren, is er nog geen man overboord. Winst in de daaropvolgende interland, tegen de nog puntloze hekkensluiter Gibraltar, is eveneens voldoende voor een kwalificering aan het Europees kampioenschap.

Tot dusverre zijn er dertien landen al geplaatst voor het EK in Duitsland. De meeste recente ploegen die zich veilig speelden zijn Albanië en Denemarken. Albanië had vrijdagavond aan een 1-1 uitslag tegen Moldavië genoeg om zich voor de tweede keer in de historie te plaatsen. De Albanezen zaten in een poule E, waar Tsjechië en Polen moeten uitvechten wie het andere EK-ticket gaat krijgen.

Ook Denemarken plaatste zich vrijdagavond officieel voor het EK. De ploeg van Kaspar Hjulmand won met 2-1 van Slovenië, waardoor het eerste ticket in Groep H in de wacht werd gesleept. Slovenië en Kazachstan gaan uitmaken wie het andere land wordt dat zich plaatst voor het Europese kampioenschap.

Gekwalificeerde landen voor het EK 2024:

De andere elf landen die zeker zijn EK-deelname zijn: Duitsland, België, Portugal, Frankrijk, Turkije, Spanje, Schotland, Oostenrijk, Engeland, Hongarije en Slowakije.