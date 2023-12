Enzo Fernández onthult: tien minuten voor wedstrijd tegen Oranje enorm feest in Argentijnse kleedkamer

De spelers van Argentinië kregen op het WK in Qatar tien minuten voor de kwartfinale tegen het Nederlands elftal een 'enorme emotionele boost' en vierden in hun kleedkamer zelfs een feestje. Dat onthult middenvelder een klein jaar na dato in gesprek met ESPN.

De Argentijnen keken vlak voordat er zou worden afgetrapt tegen het Oranje van toenmalig bondscoach Louis van Gaal naar de ontknoping van het andere kwartfinaleduel van die dag, tussen de Zuid-Amerikaanse aartsrivaal Brazilië en Kroatië. Die wedstrijd eindigde door twee treffers in de verlenging in een strafschoppenserie, waarin de Kroaten aan het langste eind trokken. Fernández: "Ik herinner me nog dat Brazilië werd uitgeschakeld en wij gilden het uit van blijdschap."

"We waren met zijn allen feest aan het vieren, terwijl we ons tien minuten minuten later moesten opmaken voor de wedstrijd tegen Nederland. Het was een enorme emotionele boost toen Brazilië werd uitgeschakeld", blikt Fernández verder terug. De festiviteiten werden echter al snel ruw verstoord: "Onze bondscoach Lionel Scaloni kwam binnen en riep 'Wat zijn jullie aan het doen gasten? We moeten zo zelf een wedstrijd spelen.' Wij waren alleen heel erg blij dat één van onze grote rivalen uitgeschakeld was, daarbij was het een van de sterkste teams", aldus de toenmalig speler van Benfica, die inmiddels uitkomt voor Chelsea.

De Argentijnen namen door treffers van Nahuel Molina en Lionel Messi - die laatste benutte een strafschop - een 0-2 voorsprong tegen Oranje, maar dankzij twee late treffers van Wout Weghorst dwong het elftal van Van Gaal alsnog een strafschoppenserie af. Daarin hielden de Argentijnen het hoofd het koelst en werd Nederland na missers van Virgil van Dijk en Steven Berghuis uitgeschakeld. De Zuid-Amerikanen zouden uiteindelijk doordringen tot de finale en die na een 3-3 gelijkspel tegen regerend kampioen Frankrijk na opnieuw penalty's ook winnen, waardoor de derde wereldtitel in de pocket was.

Fernández noemt de strijd met Oranje 'een van de meest enerverende wedstrijden die ik ooit heb gespeeld' nu hij er een jaar later op terugkijkt. "Het was ook een hele fysieke wedstrijd. Het is de wedstrijd waarin ik het meest heb moeten rennen van alle wedstrijden waarin ik ooit heb gespeeld."