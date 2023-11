'FC Barcelona gaat in zoektocht naar Gavi-vervanger mogelijk ingrijpen bij koploper Girona'

De kans is groot dat FC Barcelona in januari op zoek gaat naar een nieuwe middenvelder. De Catalanen maakten maandagmiddag bekend dat Gavi de kruisband van zijn rechterknie volledig heeft afgescheurd, waardoor hij naar alle waarschijnlijkheid dit seizoen niet meer in actie komt. De vervanger van de voormalig winnaar van de Golden Boy Award speelt misschien wel bij Girona. FC Barcelona liet Pablo Torre afgelopen zomer nog op huurbasis vertrekken naar de huidige koploper van Spanje, maar denkt er nu aan om hem eerder terug te halen.

FC Barcelona betaalde vorig jaar nog vijf miljoen euro voor de 20-jarige middenvelder. Torre staat te boek als groot talent, maar wacht nog op zijn doorbraak in de Catalaanse hoofdmacht. Hij kwam vorig seizoen weliswaar zestien keer in actie voor FC Barcelona, maar deed slechts 583 minuten mee. FC Barcelona-trainer Xavi Hernández kon in het afgelopen seizoen op het middenveld al een beroep doen op onder anderen Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong en Gavi en de concurrentie is er ondanks het vertrek van Busquets niet minder op geworden. De Catalanen versterkten zich afgelopen zomer immers nog met Ilkay Gündogan en Oriol Romeu.

FC Barcelona en Torre kwamen tot de conclusie dat het voor hem beter zou zijn als hij elders op huurbasis speelminuten zou gaan maken. De keuze viel op Girona, maar die heeft vooralsnog niet goed uitgepakt. Torre kwam tot op heden pas 119 minuten in actie voor de verrassende koploper van Spanje, verdeeld over acht wedstrijden. De langdurige afwezigheid van Gavi en het gebrek aan speeltijd voor Torre bij Girona zorgen ervoor dat FC Barcelona serieus overweegt om de 20-jarige middenvelder in de winterstop al terug te halen. Dat meldt Sport althans. Omdat het om een langdurige blessure gaat, kan de club naar verluidt tot juni een speler contracten met een salaris dat 80% van het loon van Gavi herbergt.

De huidige nummer drie van LaLiga kan om die reden in de winterstop op zoek naar een (tijdelijke) versterking óf een speler eerder terughalen. Mocht FC Barcelona voor de tweede mogelijkheid kiezen, dan wordt Torre een serieuze optie. Volgens Sport is FC Barcelona sowieso al niet tevreden over de rol van Torre bij Girona. De middenvelder uit Soto de la Marina verscheen dit seizoen nog geen enkele keer aan de aftrap. Zijn laatste minuten dateren van 22 oktober, toen hij heel ven mocht meedoen in de thuiswedstrijd tegen UD Almería. In de Onder-21 van Spanje is Torre daarentegen een belangrijke kracht. In de laatste vier kwalificatieduels was hij goed voor twee doelpunten en evenveel assists.