FC Barcelona voorkomt sportieve crisis en komt goal na 17 seconden te boven

FC Barcelona heeft een sportieve crisis ternauwernood voorkomen. In eigen huis had de formatie van Xavi het zondagmiddag bijzonder lastig met laagvlieger Alavés, maar dankzij twee treffers van werd er uiteindelijk wel gewonnen: 2-1.

Op papier zijn de resultaten van FC Barcelona nog niet eens heel onaardig, maar in drie van de laatste zes LaLiga-duels werd er slechts de helft gewonnen en ging het bijna niet eenmaal écht overtuigend. Midweeks verloor de Catalaanse grootmacht van Shakhtar Donetsk in de Champions League en ook tegen Alavés ging het bijzonder moeizaam.

Al na zeventien seconden keek de thuisploeg tegen een achterstand aan, ondanks dat het zelf de bal uitnam in het Estadi Olímpic Lluís Companys. In het eerste bedrijf kwam FC Barcelona sowieso slechts tot vier schoten, het laatste aantal dit seizoen in eigen huis. Direct na de thee zorgde Lewandowski met een heerlijke kopbal in de verre hoek voor de gelijkmaker (1-1).

De Poolse goalgetter deelde in de afgelopen weken in de malaise, want in de laatste zes officiële duels kwam hij niet tot scoren. Het was zijn grootste doelpuntendroogte sinds 2011, toen hij destijds in dienst van Borussia Dortmund liefst tien duels oprij niet scoorde. Uiteindelijk kwam hij zelfs tweemaal op papier, want een klein kwartier voor tijd versiede Ferran Torres een strafschop.

Lewandowski schoot de bal zonder aarzelen tegen de touwen, maakte daarmee een nog definitiever einde van zijn mindere periode en hoopt dat voor FC Barcelona hetzelfde geldt. Gezien de moeizame overwinning is het daarvoor nog te vroeg, al wordt met deze driepunter een sportieve crisis voorlopig wel afgewend.