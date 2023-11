FC Twente komt om opmerkelijke reden met tien man het veld op tegen PSV

FC Twente kwam zaterdagavond voorafgaand aan het thuisduel met PSV om een opmerkelijke reden met slechts tien spelers het veld opgelopen. Middenvelder bleef nog even achter in de catacomben omdat hij last heeft van tinnitus en daarom niet bij het vuurwerk dat achter het doel werd afgestoken in de buurt kon staan.

De Tsjech moest in het verleden twee maanden verstek laten gaan omdat hij last heeft van de aandoening, die zorgt voor een pieptonen en duizelingen, zo legde hij recent uit. De klachten waren zelfs zo erg, dat hij overwoog zijn voetballoopbaan te beëindigen. Het lukte echter om met behulp van therapie van de klachten af te komen. Het feit dat in Enschede toch ook vuurwerk wordt afgeschoten wekt dan ook verbazing aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Milan van Dongen vraagt zich hardop af: "Is dit niet wat overdreven?", en krijgt bijval van tafelgast Sjoerd Mossou. "Dit is heel merkwaardig", stelt de AD-journalist. "Ik ben sowieso geen knalvuurwerk-liefhebber, maar je zou toch zeggen dat als je een speler hebt met deze klachten, dat je aan supporters kunt uitleggen: dat gaan we effe niet doen."

Sadílek voegde zich na de vuurwerkshow alsnog bij zijn collega's op het veld, maar kon niet voorkomen dat FC Twente zaterdagavond voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd in de Eredivisie verloor. Dankzij een vroege rode kaart van Mees Hilgers in de eerste helft speelde de ploeg van trainer Joseph Oosting ruim een uur alsnog met z'n tienen, waar de koploper uit Eindhoven met een 0-3 overwinning uiteindelijk van wist te profiteren.