Feyenoord-spits Ueda laat zich met twee goals bij Japan wéér zien aan Slot

keert met een uitstekend gevoel terug bij Feyenoord. De spits maakte eerder deze interlandperiode een hattrick namens Japan tegen Myanmar en was dinsdagmiddag op bezoek bij Syrië opnieuw goed voor twee doelpunten (0-5). Ook AZ-verdediger Yuki Sugawara kwam op het scoreformulier.

Ueda maakte na ruim een half uur het tweede doelpunt namens Japan, door een uitstekend teruggelegde kopbal van Junya Ito binnen te schuiven. Drie minuten later was hij opnieuw het eindstation op aangeven van Ito, die bij de eerste drie openingsdoelpunten en de laatste goal de assist verzorgde. Net als bij zijn eerste doelpunt was voor Ueda ook dit geen moeilijke bal om van dichtbij af te werken.

Dat Ueda in totaal vijf doelpunten maakt in twee wedstrijden is voor trainer Arne Slot geen overbodige luxe, aangezien Santiago Giménez in de laatste duels voor de interlandbreak in een net wat mindere vorm stak dan in de weken daarvoor bij Feyenoord. Ueda kan zowel in de spits, op de vleugels als ook direct achter Giménez uit de voeten.

Uiteindelijk maakte Japan dus vijf doelpunten tegen Syrië, waarbij ook AZ-verdediger Sugawara zich liet gelden. Hij schoot een vrije trap na een kort tikje heerlijk binnen in het tweede bedrijf. Door de twee zeges gaat Japan met de volle buit na twee wedstrijden aan kop in groep B van de WK-kwalificatiereeks van Azië voor het WK in Verenigde Staten, Mexico en Canada. Noord-Korea is de grootste opponent en tegen dat land moet het nog wel spelen.

Bekijk in onderstaande video's de doelpunten van Ueda en Sugawara.