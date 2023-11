Feyenoord-trainer Arne Slot krijgt belangrijke mededeling vanuit Madrid

Ruim een week voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Feyenoord en Alético Madrid, heeft de training bij de Spaanse club weer hervat. De aanvaller was lange tijd uitgeschakeld wegens een blessure, maar kan mogelijk in De Kuip zijn rentree maken.

24 september kwam Memphis voor het laatst in actie namens Atlético Madrid. De oud-PSV'er liep een spierblessure op en daarmee heeft hij een lange periode moeten herstellen. Dat was voor trainer Diego Simeone een aderlating, maar ook voor bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal. Hij moest het in de belangrijke kwalificatiewedstrijden voor het EK zonder zijn aanvalsleider doen. De huidige interlandperiode kwam ook nog te vroeg voor Memphis, maar hij staat inmiddels wel weer op het veld in Madrid.

De Spaanse club deelt maandagavond op sociale media beelden waarop Memphis weer terug te zien is op het trainingscomplex van de club, Majadahonda Sports City. Wanneer Memphis weer in wedstrijden in actie kan komen voor Atleti, is de vraag. Komende zaterdag wacht een duel tegen Real Mallorca, waarna over een week het treffen met Feyenoord op de rol staat.