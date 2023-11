Gibraltar - Nederland op tv: hoe laat en op welke NPO-zender is de wedstrijd te zien?

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond de laatste wedstrijd in de EK-kwalificatiereeks, uit tegen Gibraltar. Oranje is reeds geplaatst voor de eindronde in Duitsland, maar het duel met de voetbaldwerg vormt mogelijk de ideale gelegenheid om eens wat andere spelers aan het werk te zien. De wedstrijd wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Gibraltar - Nederland op tv

De wedstrijd tussen Gibraltar en Nederland, die wordt gespeeld in het Portugese Faro, begint om 20.45 uur. De NPO zendt de wedstrijd in zijn geheel uit op NPO3. Vanaf 20.19 uur kun je op die zender terecht voor de voorbeschouwing op het kwalificatieduel. Wie al eerder wil kijken kan terecht op ESPN: daar begint de voorbeschouwing op het duel al om 19.30 uur. Voor wie niet in de gelegenheid is om de wedstrijd op tv te volgen houdt FCUpdate uiteraard weer een liveverslag bij waarin je van minuut tot minuut op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen op en rond het veld.

Wat staat er nog op het spel?

Artikel gaat verder onder video

Aan de eindstand in groep B van de EK-kwalificatiereeks gaat dinsdag niets meer veranderen. Groepswinnaar Frankrijk pakte tot dusverre de maximale score door alle zeven duels tot nu toe in winst om te zetten. Daarachter is Nederland reeds verzekerd van de tweede plaats: de ploeg van Koeman pakte vijftien punten en mag de tickets voor Duitsland gaan boeken. Gibraltar blijft sowieso laatste: de voetbaldwerg verloor alle zeven duels en wist daarin zelfs niet één keer te scoren. De achterstand op nummer vier Ierland betreft zes punten, de rode lantaarn gaat dus al zeker naar de thuisploeg van vanavond.

Wat is de opstelling van Oranje?

Koeman wilde voorafgaand aan het duel vooralsnog alleen prijsgeven dat verdediger Stefan de Vrij, die zaterdag tegen Ierland een prima wedstrijd speelde, er tegen Gibraltar vanaf de aftrap bij zal zijn. Verder worden er wel een aantal wijzigingen verwacht ten opzichte van het duel met de Ieren. Toulouse-spits Thijs Dallinga, die na de afzegging van Ajacieden Steven Bergwijn en Brian Brobbey op het laatste moment aan de selectie werd toegevoegd, zou weleens kunnen gaan debuteren.