Hélène Hendriks verbaasd door wedstrijdselectie PSV: 'Ik zie hem niet, waar is hij?'

was aan het begin van het seizoen nog een van de sterspelers bij PSV, maar is inmiddels flink gedaald in de pikorde. De achttienjarige middenvelder behoort zondagmiddag niet eens tot de selectie voor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Peter Bosz legt bij ESPN uit waarom.

Hélène Hendriks vindt de absentie van Babadi opvallend. "Waar is Babadi eigenlijk, want die zag ik helemaal niet staan", vraagt ze vlak voor de aftrap aan Bosz. De trainer reageert: "We maken per speler andere keuzes wanneer we ze wel of niet op de bank zitten. We hebben nu een andere keuze gemaakt."

Babadi was aan het begin van het seizoen de aanvallende middenvelder van PSV. Aan die positie sleutelt Bosz geregeld; tegen PEC Zwolle staat Guus Til op die plek. "We denken dat we met Guus een loper hebben en op die manier hopelijk Zwolle pijn kunnen te doen. Ik baseer de keuze voor de nummer 10 op basis van hoe ze invallen of spelen.”

Met Malik Tillman, Ismael Saibari en Babadi heeft Bosz in ieder geval de nodige opties. “Alle vier hebben ze mij nog geen enkele keer teleurgesteld. Dus kun je kijken wat een tegenstander vraagt.”