Indrukwekkende steunbetuiging van N.E.C. aan Dost begin van krankzinnige avond in Nijmegen

N.E.C. heeft zich donderdagavond op spectaculaire wijze geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. De Nijmegenaren hadden op eigen veld hun handen vol aan Roda JC, maar verzekerden zich dankzij een 5-3 overwinning van een ticket voor de volgende ronde. N.E.C. pakte voorafgaand aan de wedstrijd uit met een indrukwekkende steunbetuiging voor .

De boomlange spits was afgelopen zondag nog op schitterende wijze trefzeker tegen AZ, maar lang ging het niet over dat doelpunt. Dost zakte in de slotfase van het duel in Alkmaar zonder tegenstander in de buurt in elkaar en moest op het veld gereanimeerd worden. De schrik was groot, maar gelukkig volgde er al snel positief nieuws. N.E.C. en Dost kwamen donderdagmiddag met een nieuwe update. De aanvaller maakte bekend dat hij een ontstoken hartspier heeft en daardoor voorlopig stopt als voetballer.

Een paar uur later trapte zijn ploeg af voor de bekerwedstrijd tegen Roda JC. De formatie uit Kerkrade maakte de afgelopen maanden indruk in de Keuken Kampioen Divisie en verscheen dan ook met veel vertrouwen aan de aftrap in Nijmegen. Na een indrukwekkende steunbetuiging voor Dost - de spelers van de thuisploeg kwamen in speciale shirts het veld op - barstte het spektakel los. Sami Ouaissa opende al na zeven minuten de score namens de bezoekers, maar lang konden zij niet genieten van de voorsprong. Rober González maakte twee minuten later gelijk. Magnus Mattsson bracht N.E.C. vervolgens op 2-1, waarna Bart van Rooij het duel vroegtijdig leek te beslissen. Van Rooij trapte op geweldige wijze raak.

Maar niets was minder waar. Roda JC knokte zich bijzonder knap terug. Doelpunten van Ouaissa en Matisse Didden zorgden voor een 3-3 ruststand. In de tweede helft ging het lang gelijk op, maar González en Mees Hoedemakers bezorgden de Nijmegenaren uiteindelijk een 5-3 zege én ticket voor de tweede ronde van de KNVB Beker.