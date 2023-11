Johan Inan valt iets op aan Ajax-aanvaller: 'Hij loopt al vanaf de voorbereiding met pijntjes'

Ajax-aanvallers en hoopten de teleurstelling van de dramatisch verlopen slotfase van de uitwedstrijd tegen Almere City bij het Nederlands elftal van zich af te kunnen spelen, maar haakten maandag allebei geblesseerd af. Dat Brobbey is afgehaakt komt voor Johan Inan als een verrassing, maar dat geldt voor Bergwijn een stuk minder. De Ajax-watcher van het Algemeen Dagblad ziet de captain van de Amsterdammers al lange tijd sukkelen met pijntjes.

De KNVB meldde maandagavond dat Bergwijn én Brobbey, die vrijdag nog een oproep kregen voor de laatste EK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal, deze interlandperiode niet in actie zullen komen. Zowel Bergwijn als Brobbey kwam een dag eerder namens Ajax nog in actie tegen Almere City, maar uit testen bij Oranje bleek dat ze niet fit genoeg zijn om de komende week een rol van betekenis te kunnen spelen. “Van Brobbey verrast het me enigszins, want daarvan vermoedde ik geen blessure. Maar Bergwijn… Dat is al weken, eigenlijk vanaf de voorbereiding al dat hij continu met pijntjes loopt”, zegt Inan in de Voetbalpodcast van het AD.

Bergwijn maakte vorig jaar voor een recordbedrag de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. Hij ging geweldig van start in Amsterdam, maar ontsnapte vervolgens niet aan de sportieve malaise en heeft het ook dit seizoen lastig om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Zijn fitheid verklaart misschien waarom. “Hij is af en toe kreukel en dat zag je tijdens de wedstrijd tegen Almere City ook weer. Een paar keer trekkenbenen, dat je dacht: hoe lang kan dit goed gaan en hebben ze zo bij Oranje wel iets aan hem?”, zegt Inan. Bergwijn maakte de wedstrijd in Almere al niet vol. “Hij werd ook vervangen halverwege de tweede helft. Dat verbaast me dus minder, maar van Brobbey zag ik het niet meteen aankomen”, aldus de clubwatcher.

Brobbey was afgelopen zondag nog een lichtpuntje bij Ajax. Met twee assists leek hij een belangrijk aandeel te gaan hebben in de derde opeenvolgende competitiezege onder John van ’t Schip, maar na balverlies van de spits rond de middenlijn én een oliedomme overtreding van Benjamin Tahirovic in de zestien ging het diep in de blessuretijd alsnog mis. Brobbey krijgt de komende week dus niet de kans om bij Oranje de kater van het gelijkspel in Almere van zich af te spelen. “Dat is ook wel zonde natuurlijk, want hij heeft net gedebuteerd (in Oranje, red.) en beleeft een iets betere fase nu bij Ajax. Ik denk dat hij daar bij Oranje op voort wilde borduren”, aldus Inan.

De Amsterdammer had bovendien de mogelijkheid gekregen om op het veld de kritiek van Ronald Koeman te beantwoorden. De bondscoach liet zich vorige week maandag in Rondo opvallend kritisch uit over Brobbey. Koeman kwam er dinsdag tijdens zijn persconferentie op terug en zei onder meer dat hij de aanvaller beter in bescherming had moeten nemen. Inan denkt dat Brobbey een goede kans had gehad om tegen Ierland of Gibraltar te beginnen. “Hij heeft een hele goede wedstrijd gespeeld tegen Almere City, op dat laatste moment na, en laten zien dat hij denk ik klaar is voor een basisplaats bij Oranje. Al denkt Koeman daar wellicht anders over. Maar goed, het is voor Brobbey wel jammer.”