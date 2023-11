Kenneth Taylor kan wel door de grond zakken: Ajax-middenvelder krijgt uitgelezen kans niet op doel

Ajax moet in de tweede helft vol aan de bak tegen FC Volendam. De Amsterdammers kregen in de eerste helft meerdere goede mogelijkheden om de score te openen, maar na 48 minuten staat het nog 0-0 in de Johan Cruijff ArenA. Steven Berghuis en hadden beiden de 1-0 op hun schoen, maar faalden in de afronding. Laatstgenoemde kreeg op de valreep misschien nog wel de beste kans. Op X wordt er keihard afgerekend met de middenvelder.

Taylor klopte ruim een jaar geleden nadrukkelijk op de deur van de Amsterdamse hoofdmacht en kreeg van toenmalig trainer Erik ten Hag in de laatste wedstrijden van het seizoen 2021/22 de kans om zichzelf te laten zien. Dat deed de middenvelder. Zodanig, dat de recordkampioen in de daaropvolgende zomer besloot om géén vervanger aan te trekken voor de naar Bayern München vertrokken Ryan Gravenberch. Taylor had ook onder Alfred Schreuder een basisplaats en speelde zich zelfs in de kijker van Louis van Gaal, die de jonge Ajacied meenam naar het WK in Qatar.

Taylor is er echter niet in geslaagd zijn veelbelovende doorbraak een passend vervolg te geven. Hij deelde vorig seizoen mee in de sportieve malaise in Amsterdam en dat deed zijn zelfvertrouwen weinig goeds. Dat werd er al helemaal niet beter op toen Ronald Koeman Taylor in maart dit jaar een basisplaats gaf in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, maar hem al in de eerste helft naar de kant haalde. Taylor worstelt sindsdien met zijn vorm en heeft het ook de nieuwe jaargang erg lastig. Dat is natuurlijk niet heel gek, heel Ajax draait enorm stroef. Maar van de middenvelder lijkt nét iets meer te worden verwacht. Ook in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen FC Volendam heeft hij niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. De misser in de blessuretijd vat het optreden van Taylor in de eerste 45 minuten goed samen.

Ajax gaat in de tweede helft op jacht naar de voorsprong.