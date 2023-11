Kroes komt op LinkedIn zelf met duidelijkheid over Ajax-start

Het heeft er alle schijn van dat Alex Kroes niet eerder dan 15 maart 2024 aan de slag gaat bij Ajax. De Amsterdammers hoopten dat Kroes al eerder kon beginnen aan zijn functie als algemeen directeur, maar dat zit er naar alle waarschijnlijkheid niet in. Op LinkedIn neemt Kroes alvast een voorschot op zijn start in de Johan Cruijff ArenA.

Sportief lijkt Ajax na een goede eerste helft tegen PSV en de overwinning op FC Volendam (2-0) langzaam maar zeker op te krabbelen, maar op bestuurlijk niveau blijft het een puinhoop. De club zit na het ontslag van Sven Mislintat zonder technisch directeur en ook op de nieuwe algemeen directeur blijft het wachten. Jan van Halst neemt de taken van een algemeen directeur inmiddels al even op zich, maar Ajax hoopte toch echt Kroes eerder naar Amsterdam te kunnen halen. Daar lijkt het echter definitief een streep doorheen te moeten zetten.

De status van Kroes op LinkedIn verraadt dat AZ niet van plan is mee te werken aan een eerdere beëindiging van het concurrentiebeding. “Vanaf 15 maart 2024 weer aan het werk…”, leest het op de persoonlijke pagina van Kroes. De Utrechter moet dus nog even wachten voordat hij aan de slag kan in de Johan Cruijff ArenA. Hij mag vanaf 15 maart direct flink aan de bak. Niet alleen zal hij zich moeten ontfermen over de aanstelling van een nieuwe technisch directeur. Ook de trainerspositie staat hoog op zijn to do-lijstje. Ajax stelde John van ’t Schip afgelopen maandag aan als interim-hoofdtrainer. Het is de bedoeling dat Van ’t Schip tot het einde van dit seizoen voor de groep staat, alvorens een functie in het technisch management te gaan vervullen.