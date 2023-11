Lazio zorgt voor teleurstelling bij Feyenoord; Pusic verslaat Van Bommel

Lazio heeft de thuiswedstrijd tegen Celtic omgezet in een overwinning. De ploeg van trainer Maurizio Sarri won met 2-0 dankzij twee late goals van Ciro Immobile. Daardoor gaat Lazio aan kop in Groep E met tien punten. Feyenoord is door het resultaat zeker van overwintering in de Europa League, maar hoopte eigenlijk op puntenverlies voor Lazio. In Groep H won Marino Pusic met zijn Shakhtar Donetsk van het inmiddels uitgeschakelde Antwerp FC van Mark van Bommel: 1-0.

Lazio – Celtic 2-0

Lazio maakte weinig indruk voor eigen publiek. Voor de rust deden de Romeinen weliswaar twaalf doelpogingen, maar echt grote kansen zaten daar niet tussen. Na de pauze zorgde Kyogo Furuhashi met een geplaatst schot voor een spaarzame kans voor Celtic; doelman Ivan Provedel bracht redding. Namens Lazio schoot Gustav Isaksen rakelings naast; Luis Alberto schoot uit kansrijke positie wild over.

Artikel gaat verder onder video

In Rotterdam nam de hoop op puntenverlies van Lazio toe. Met een gelijkspel in Rome zou Feyenoord nog betere papieren hebben om de knock-outfase van de Champions League te bereiken. Maar invaller Immobile sloeg zeven minuten voor tijd toe. Na een afgeslagen schot van Isaksen kon Immobile van dichtbij binnenwerken. Enkele minuten later maakte Immobile ook nog de 2-0. Arbiter Halil Umut Meler kende in de blessuretijd een penalty toe aan Celtic voor een licht duwtje van Immobile, maar trok dat besluit in na het zien van de beelden.

Lazio heeft nu tien punten uit vijf duels; Atlético (acht punten) en Feyenoord (zes punten) spelen dinsdagavond nog tegen elkaar. Als Feyenoord verliest, eindigt het sowieso als derde in de groep. Bij winst zou Feyenoord overwintering in eigen hand houden; mocht het gelijk worden tegen Atlético, dan moet Feyenoord op de slotdag winnen van Celtic én moet Lazio winnen op bezoek bij Atlético.

Shakhtar Donetsk - Antwerp FC 1-0

Pusic houdt volop uitzicht op het bereiken van de knock-outfase van de Champions League. Na de knappe zege op FC Barcelona werd er dinsdagavond in Hamburg ook gewonnen van het nog puntloze Antwerp FC van Van Bommel, dat met nul uit vijf en een doelsaldo van -12 de slechtste deelnemer in het miljardenbal ooit dreigt te worden.

Mykola Matvienko maakte na twaalf minuten het enige doelpunt van de avond namens de formatie van Pusic, die Jeroen Schepens nog niet naast zich had op de bank bij Shakhtar Donetsk. De dertigjarige coach werd dinsdag aangesteld als assistent-trainer van Pusic bij de Oekraïense club en komt per direct over van Fortuna Sittard. Eerder was hij werkzaam bij VVV-Venlo. Door de zege op Owen Wijndal, Gyrano Kerk en Vincent Janssen (allen in de basis) heeft Pusic het met Shakhtar in eigen hand om de volgende ronde te halen van het kampioenenbal.