Strijd om koppositie in Premier League onbeslist: Liverpool krijgt Etihad Stadium stil dankzij fraai doelpunt

In een vermakelijke topper tussen Manchester City en Liverpool werd zaterdagmiddag gelijkgespeeld (1-1). De nummer één en twee van de ranglijst namen het tegen elkaar op in wedstrijd met hoge intensiteit. maakte op aangeven van Nathan Aké de openingstreffer in de eerste helft, maar in de tweede helft kwam Liverpool langszij via .

Het tempo lag ontzettend hoog in de eerste helft waarin koploper Machester City de bovenliggende partij was. City had echter wel moeite met het creëren van grote kansen en het gevaar kwam vooral vanaf de linkervleugel via Jeremy Doku, die een plaaggeest was voor de Liverpool-defensie in de eerste helft. Een andere manier waarop City gevaarlijk werd was via geklungel achterin van Liverpool. Zo verspeelde Alisson Becker een aantal keer de bal waardoor onder andere Phil Foden een grote kans verprutste door in de handen van de Liverpool-goalie te schieten.

Liverpool loerde op de counter en kreeg een aardige kopkans via Darwin Nunez. Na een klein half uur spelen ging Alisson opnieuw in de fout toen hij een uittrap inleverde bij Nathan Aké. De Nederlander speelde vervolgens twee verdedigers uit en bracht Erling Haaland in stelling. De Noorse superspits faalde niet oog in oog met Alisson en maakte zo de 1-0. Dit was de vijftigste Premier League goal voor Haaland en hij had daar maar 48 wedstrijden voor nodig waarmee hij het record overnam van Andy Cole die 17 wedstrijden meer nodig had om deze mijlpaal te bereiken. Liverpool, dat vooraf aan de wedstrijd tweede stond met een punt achterstand op City, kroop hierna iets meer uit zijn schulp en werd een aantal keer gevaarlijk via Mohammed Salah en Diogo Jota. Aan de andere kant werd de ploeg van Pep Guardiola gevaarlijk in de tegenstoot en had Alisson een puike redding in huis op een poging van Foden.

In de tweede helft was Liverpool naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar slaagde er nauwelijks in om gevaarlijk te worden. Manchester City kreeg daarentegen wel verschillende mogelijkheden via de uitstekende spelende Doku. Zo bereidde de jonge Belg kansen voor voor Julian Alvarez en Haaland, maar zij wisten beide niet te scoren. Alisson kwam ook in de tweede helft met de schrik vrij toen hij volledig mis zat bij een hoekschop. De bal werd binnen gewerkt door Ruben Dias, maar de treffer ging niet door omdat er contact was geweest tussen Manuel Akanji en de Liverpool-doelman. Liverpool ging aanvallender spelen met onder andere invallers Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Dit leverde een aardige kans op voor Nunez, maar Ederson had een uitstekende redding in huis in de korte hoek. Tien minuten voor tijd kwam Liverpool op gelijke hoogte. Salah speelde op de rand van de zestien Trent Alexander-Arnold aan, hij haalde vernietigend uit en bal verdween achter Ederson in de verre hoek. De laatste tien minuten was City op zoek naar de overwinning en kreeg het een grote kans via Haaland. De Noor verlengde een hoekschop en de bal verdween rakelings naast het doel. Liverpool hield stand en zo eindigde deze vermakelijke topper in een gelijkspel.

Door dit gelijke spel blijft het ontzettend spannend bovenin de ranglijst. Het verschil tussen beide ploegen blijft één punt, maar Arsenal kan later op de dag de koppositie overnemen als het wint van Brentford. Ook Tottenham Hotspur kan op gelijke hoogte komen met The Citizens. Liverpool zal blij zijn met dit gelijke spel en doet natuurlijk nog volop mee.