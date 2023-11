Nederlandse amateur staat ineens tegenover Liverpool-vedette Mohamed Salah

vertoont normaal gesproken namens ACV uit Assen zijn kunsten in de Betnation Divisie, het derde niveau in Nederland, maar stond zondag ineens tegenover Liverpool-vedette . Sillah vertegenwoordigt zijn geboorteland Sierra Leone, de nummer 122 van de FIFA-ranglijst, en kwam als invaller binnen de lijnen in het WK-kwalificatieduel met Egypte.

Een dikke twintig minuten voor het einde van de wedstrijd was het zover: verdedigende middenvelder Sillah mocht ploeggenoot Alusine Koroma komen aflossen. Op dat moment vocht Sierra Leone al een verloren strijd: de Egyptenaren kwamen in de eerste helft op een 0-1 voorsprong via Trézéguet en de thuisploeg kwam even later met tien man te staan toen Tyrese Fornah nog voor rust kort na elkaar twee gele kaarten kreeg en dus mocht inrukken. Via diezelfde Trézéguet werd het vijf minuten voordat Sillah zijn rentree mocht maken ook 0-2; deze keer op aangeven van Salah.

Na de invalbeurt van Sillah werd er niet meer gescoord, maar zou Sierra Leone nog wel een tweede speler kwijtraken. Diep in blessuretijd ontving ook Abdul Kabia zijn tweede gele kaart, waardoor de thuisploeg met negen man het eindsignaal haalde.

Overigens wist ACV ook zonder Sillah opnieuw een prima resultaat neer te zetten in de competitie. Laagvlieger Rijnsburgse Boys werd in Assen met 2-1 verslagen, waardoor de promovendus zichzelf na dertien speelronden terugvindt op de vierde plaats in de Betnation Divisie.