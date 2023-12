Arsenal overleeft vermakelijke topper op Anfield en gaat als koploper de Kerstdagen in

Arsenal gaat als koploper van de Premier League de Kerstdagen in na een 1-1 gelijkspel in de kraker om de koppositie tegen Liverpool. Op Anfield namen The Gunners al vroeg de leiding door een rake kopbal van , maar met dank aan kwam de thuisploeg nog voor rust langszij. De boeiende tweede helft leverde vervolgens geen winnaar op.

Op bezoek in Liverpool kwam Arsenal al vroeg op voorsprong. Oud-Vitessenaar Martin Ødegaard bracht de bal goed voor, waarna Magalhães op de rand van buitenspel de openingstreffer binnenkopte. Bij bestudering van de beelden door de VAR bleek Cody Gakpo er echter voor te hebben gezorgd dat daar geen sprake van was, waardoor de goal van de Braziliaan bleef staan.

Daarna ging de thuisploeg op zoek naar een snelle gelijkmaker, maar de aanvalsdrang van The Reds resulteerde slechts in een kleine kans voor Salah. Deze mogelijkheid leek Arsenal weer wakker te schudden, waarna zich een spectaculaire fase ontspon. Goede acties, handige acties en sterke intercepties volgden elkaar in hoog tempo op en fysieke duels werden daarbij niet geschuwd. Dit werd geïllustreerd door een flinke beuk van Bukayo Saka waarmee hij zowel Kostas Tsimikas als (indirect) Liverpool-trainer Jürgen Klopp onderuit kegelde. Arsenal kreeg een paar kleine kansen in snelle omschakelingen, maar schoten van Ødegaard en Gabriel Jesus waren ongevaarlijk.

Na een klein halfuur was het Liverpool dat aan de andere kant de gelijkmaker op het scorebord zette. Met een geweldige dieptepass spleet Trent Alexander-Arnold de Arsenal-verdediging in een keer open, waarna Salah Oleksandr Zinchenko uitkapte en in de korte hoek raak schoot. De Egyptenaar miste kort daarna de scherpte in de passing: hij had Gakpo vrij voor de keeper kunnen zetten, maar zijn steekpass was te hard. Arsenal was dichter bij een tweede treffer na een sterke actie van Saka, maar Gabriel Martinelli kreeg de bal vervolgens niet tussen de palen.

In de tweede helft kwam de 22-jarige Braziliaan nauwelijks in het stuk voor. Liverpool dekte ver en door en anticipeerde goed, waardoor balbezit voor de bezoekers vaak maar kortstondig was. Bij de ploeg van Klopp waren Luis Diaz en Cody Gakpo echter ook veelvuldig figuranten. Pas na hun wissels werd de dominante thuisploeg echt gevaarlijk. Eerst raakte invaller Harvey Elliott via Arsenal-verdediger Gabriel de paal, waarna Alexander-Arnold kort daarna in een 5-tegen-1-situatie de lat teisterde. De ploeg van Mikel Arteta kende in deze fase een paar bevliegingen en had een sterker slotoffensief, maar kon geen potten breken. Uiteindelijk bleef het in de Premier League-topper bij 1-1, waardoor Liverpool na 16 speelronden zonder thuisnederlaag deze week tweemaal op rij puntverlies leidt op Anfield.

Door de remise leidt Arsenal de dans in de hoogste Engelse competitie. De ploeg van Arteta heeft 40 punten verzameld uit de eerste achttien duels en behoudt daarmee de voorsprong van een punt op Liverpool, dat tweede staat. Aston Villa, dat vrijdag al verzuimde om de koppositie te pakken, gaat met evenveel punten als The Reds als nummer drie van de ranglijst de Kerst in. Op Tweede Kerstdag (Boxing Day) wordt een volledig programma afgewerkt in Engeland. Arsenal neemt het dan in eigen huis op tegen West Ham United, dat zaterdag te sterk was voor het Manchester United van Erik ten Hag. Liverpool gaat op bezoek bij promovendus Burnley.