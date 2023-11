Oranje overtuigt Driessen niet: 'Magertjes, weinig reden om je te verheugen op het EK'

Valentijn Driessen is niet overtuigd door het Nederlands elftal, dat de EK-kwalificatiereeks dinsdagavond afsloot met een 0-6 uitoverwinning op voetbaldwerg Gibraltar. De chef voetbal van De Telegraaf beoordeelt de hele reeks in een video-item van zijn krant als 'magertjes' en denkt niet dat het elftal van bondscoach Ronald Koeman tot de kanshebbers behoort op het eindtoernooi dat komende zomer in Duitsland wordt gespeeld.

Oranje eindigt als tweede in groep B met achttien punten uit acht wedstrijden. Dat zijn er vier minder dan groepswinnaar Frankrijk, dat op de slotdag nog met 2-2 gelijkspeelde uit bij Griekenland en daarmee alsnog het eerste puntverlies moest slikken. Nederland mag de tickets voor Duitsland dus gaan boeken, maar Driessen is nog niet overtuigd: "Job done, een magere kwalificatie", oordeelt de journalist zuinigjes.

Artikel gaat verder onder video

"De wedstrijden die je moest winnen heb je gewonnen", vervolgt Driessen, "en de wedstrijden die je zou kunnen verliezen, tegen Frankrijk, die heb je ook kansloos verloren", doelt hij op de 4-0 en 1-2 nederlagen die Oranje tegen de vice-wereldkampioen moest slikken. Hij denkt dan ook dat Nederland komende zomer een bijrol zal gaan spelen op het EK: "Weinig echte punten om je aan vast te houden of je te verheugen op het EK. Om te denken dat Nederland een titelkandidaat is, ik denk niet dat dat het geval is."

Dat neemt niet weg dat de journalist de zege op Gibraltar 'gewoon leuk' noemt. "Dat Calvin Stengs als rechtsbuiten, in navolging van Arjen Robben, drie goals maakt bij het Nederlands elftal. En als je weet dat de laatste Feyenoorder die dat deed Kees Pijl was, ergens in 1923 of 1924, dan is dat toch een leuk weetje naar aanleiding van deze wedstrijd", aldus Driessen.