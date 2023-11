Perez lovend over Oranje-debutant: 'Hij houdt zich in een ramp van een elftal best wel staande'

Kenneth Perez denkt dat Ronald Koeman er goed aan doet om in de nabije toekomst vaker bij het Nederlands elftal te halen. De verdediger van Ajax behoorde tot de verbazing van velen tot de selectie voor de interlands tegen Ierland en Gibraltar en maakte in de uitwedstrijd tegen de dwergstaat zelfs voor het eerst zijn opwachting in het ‘grote’ Oranje. Perez vindt het knap hoe Hato zich presenteert bij Ajax.

Het is het afgelopen jaar ontzettend hard gegaan met Hato. De linkspoot maakte in januari zijn debuut in de hoofdmacht en was in de laatste weken van het vorige seizoen niet meer uit de basiself van toenmalig trainer John Heitinga weg te denken. Ook dit seizoen is de nog altijd pas zeventienjarige Hato onomstreden in Amsterdam. Koeman beloonde hem twee weken geleden met een eerste uitverkiezing voor het Nederlands elftal en dinsdagavond ook nog eens met zijn debuut.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de tegenstand minimaal was en Hato in verdedigend opzicht geen enkel moment op de proef werd gesteld, klinken er veel positieve geluiden over zijn eerste opwachting in Oranje. Perez is van mening dat het goed voor is voor zowel het Nederlands elftal als Hato dat hij zich vaker mag melden. “Het is wel belangrijk voor de toekomst van een land dat je jonge spelers de kans geeft, want die anderen hebben ook niet het eeuwige leven”, zegt de Deen woensdagavond in Voetbalpraat op ESPN. Koeman kon de afgelopen interlandweek geen beroep doen op onder anderen Jurriën Timber, Micky van de Ven, Matthijs de Ligt en Nathan Aké, waardoor er een plekje vrijkwam voor Hato.

Voor een plek in de EK-selectie komende zomer komt het naar alle waarschijnlijkheid nog te vroeg, maar Perez sluit niet uit dat Hato zich in de nabije toekomst vaker mag melden bij Oranje. “Het zou niet heel gek zijn om hem wat meer te zien als hij zich zo blijft ontwikkelen bij Ajax, waar hij zich als 17-jarige in een ramp van een elftal best wel staande weet te houden”, is Perez lovend over Hato. “Hij kan op twee posities spelen”, voegt de voormalig profvoetballer er nog aan toe. De kersverse Oranje-debutant werd dinsdagavond door Rafael van der Vaart nog het ‘enige lichtpuntje’ bij Ajax genoemd. In de tweede helft tegen Almere City droeg de linkspoot zelfs de aanvoerdersband.