PSV krijgt slecht nieuws over transfertarget: 'Een fikse prijs'

PSV zal flink in de buidel moeten tasten als het de gewilde nummer zes wil binnenhalen in deze window. De invulling van die positie wordt gezien als de zwakke plek in de selectie van de Eindhovenaren, die tot dusver alle wedstrijden in de Eredivisie hebben gewonnen.

“Er is geen natuurlijke vervanger voor Jerdy Schouten en daar moet in de winterstop iets aan gebeuren”, weet het Eindhovens Dagblad. Een optie minder op de nummer tien positie en een extra keuze als nummer zes zou ideaal zijn in de selectie van de Eindhovenaren. Joey Veerman, Olivier Boscagli en Mauro Júnior kunnen er uit de voeten, maar een externe transfer zou beter zijn.

Aster Vranckx werd eerder heel concreet genoemd in het Philips Stadion: zowel in de afgelopen zomer als in de eerste weken na het sluiten van de transferwindow was er belangstelling. Sindsdien is er in bij de Bundesliga-club wel wat veranderd, weet het ED. “Ineens is hij weer volledig aan het voetballen gekomen bij VfL Wolfsburg, dat voor hem dus een fikse prijs zal willen.”

Verder schrijft de ochtendkrant dat trainer Bosz geen van zijn vier nummers tien wil laten gaan, ondanks de enorme concurrentiestrijd. De situatie van Shurandy Sambo wordt besproken (“Dan moet er nog wel een redelijk bod van een club zijn waar Sambo ook zelf heen wil”), moeten er contracten verlengd worden van spelers die tot 2025 een verbintenis hebben en moet er een knoop doorgehakt worden over het trainingskamp van deze winter.