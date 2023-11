PSV laat negenjarige Liz unieke stap zetten: 'Ze kan haar droom gaan verwezenlijken'

PSV wordt de eerste topclub waar een meisje meetraint met de jongens, zo laat de club donderdagavond weten. De negenjarige Liz Mathijssen gaat de komende twee seizoenen eenmaal per week meetrainen met de jongens van PSV Onder 10. Ook sluit ze aan bij bij profdagen en mogelijke oefenduels. Ze wordt daarmee het eerste meisje in de opleiding van PSV.

PSV laat weten dat Liz actief blijft bij haar huidige club in Beveren, maar dat ze dus ook bij PSV Onder 10 mag meedraaien. PSV heeft Liz de afgelopen tijd 'uitvoerig gevolgd' en is samen met haar ouders tot de conclusie gekomen dat ze baat heeft bij een hoger speel- en trainingsniveau. Na de twee jaar met PSV Onder 10 stroomt ze door in de bestaande structuur van PSV Vrouwen Talentenplan, zo is het plan. Daar trainen meisjes momenteel vanaf de O13.

Het gaat volgens PSV om een uniek traject. Manager Vrouwenvoetbal Sandra Doreleijers spreekt dan ook van een bijzondere mijlpaal voor de club en de sport. “De laatste jaren heeft PSV veel geïnvesteerd in het zelf opleiden van talenten. Zo hebben we onlangs met het PSV Vrouwen Talentenplan en de Meiden Onder 16 twee teams toegevoegd aan het opleidingsprogramma." Hoofd Opleiding Ernest Faber vult aan: “Dat Liz nu gefaciliteerd wordt om haar droom te verwezenlijken, is voor elk voetballend meisje de bevestiging dat het kan.”