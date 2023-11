'Real Madrid gooit lijntje uit naar gedroomde opvolger van Carlo Ancelotti'

Real Madrid lijkt na het lopende seizoen afscheid te gaan nemen van trainer Carlo Ancelotti. Voorzitter Florentino Pérez zou inmiddels contact hebben gelegd met zijn gedroomde opvolger: de Italiaan Roberto de Zerbi, die grote indruk maakt bij Brighton & Hove Albion, dit seizoen een van de tegenstanders van Ajax in de Europa League.

Het contract van Ancelotti, die aan zijn tweede periode in de Spaanse hoofdstad bezig is, loopt in de zomer van 2024 ten einde. De Italiaan, die in 2022 voor de vierde keer in zijn loopbaan (en voor de tweede keer met Real) beslag legde op de Champions League, wordt al geruime tijd in verband gebracht met het bondscoachschap van Brazilië.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de Spaanse krant Sport heeft Real inmiddels contact opgenomen met De Zerbi, die 'een van de grootste sensaties van het Europese voetbal' wordt genoemd. De Italiaan is pas sinds september vorig jaar actief bij de club van Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Joël Veltman. Hij nam destijds het stokje over van de naar Chelsea vertrokken Graham Potter en loodste de club voor het eerst in de geschiedenis naar Europees voetbal.

Hoewel de onderhandelingen tussen De Koninklijke en De Zerbi zich nog in het beginstadium zouden bevinden, zou Pérez inmiddels overtuigd zijn dat de oud-trainer van clubs als Palermo, Sassuolo en Shakhtar Donetsk de juiste man voor de klus in Madrid is. Vooral zijn vermogen om jonge spelers het vertrouwen te geven geldt daarbij als een pré.

Real zit middenin een verjonging van het elftal; afgelopen zomer vertrok topscorer Karim Benzema al naar Saudi-Arabië, komende transferzomer zou collega-routinier Luka Modric zijn voorbeeld weleens kunnen volgen. Ook Toni Kroos (33) bevindt zich in de herfst van zijn loopbaan, waardoor De Zerbi de kans zal krijgen om met talenten als Jude Bellingham (20), Arda Güler (18) en de Braziliaan Endrick (17) en de al langer in Madrid actieve Vinícius Junior (23), Rodrygo (22) en Eduardo Camavinga (21) een nieuw topteam te formeren.