Slot komt met slecht nieuws over Trauner: 'We hadden de hoop en verwachting dat...'

Feyenoord kan zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk niet beschikken over . De Oostenrijker staat inmiddels al even aan de kant met knieklachten. Arne Slot had goede hoop dat Trauner voor het bezoek aan RKC weer beschikbaar zou zijn, maar dat is dus niet het geval.

“Ik vind het heel moeilijk om daar antwoord op te geven”, reageerde Slot vrijdagmiddag op de persconferentie daags voor de ontmoeting met RKC Waalwijk op de vraag wanneer hij Trauner weer bij de selectie verwacht te verwelkomen. De verdediger moest de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard al wegens knieklachten aan zich voorbij laten gaan en sinds vorige maand kampt hij opnieuw met pijntjes aan zijn knie. Daardoor ontbrak Trauner in de competitiewedstrijden tegen PEC Zwolle, Vitesse en FC Twente én in het thuisduel met Lazio in de Champions League.

“We hadden de hoop en verwachting dat het vandaag zou zijn, maar zoals dat soms tijdens een revalidatie gaat kan er weleens een tegenvallertje bij zitten”, sprak Slot. “Hij heeft een aantal dagen getraind, maar vandaag was het niet goed genoeg om weer te trainen. Hij heeft even een stapje terug moeten doen, maar we hopen en verwachten dat hij er in de loop van volgende week echt wel weer bij kan zijn. Maar als je mij dat twee dagen geleden ook had gevraagd, had ik ook gezegd dat ik had gehoopt en verwacht dat hij er morgen bij was.” Voor Feyenoord breekt een belangrijke periode aan. De Rotterdammers moeten zich zaterdag in Waalwijk herstellen van de nederlaag tegen FC Twente en spelen drie dagen later het belangrijke duel met Lazio in de Champions League.

Volgende week zondag staat in Rotterdam de kraker tegen AZ op het programma. Mocht Trauner tegen die tijd fit genoeg zijn om in actie te komen, is het geen uitgemaakte zaak dat hij meteen weer een basisplaats heeft. “Als iemand er lang uit is wordt het natuurlijk steeds lastiger om er ook conditioneel klaar voor te zijn. In één keer van niet spelen naar de basis gaan; hoe langer iemand eruit is, hoe moeilijker dat wordt. Maar hij heeft tot op heden als hij weer fit was bijna altijd gespeeld bij mij”, aldus Slot.