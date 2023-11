Slot verrast op persconferentie: ‘Daar heb ik niet naar gekeken, je confronteert mij er nu mee’

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie gereageerd op de opvallende uitspraken van de Mexicaanse bondscoach Jaime Lozano over de toekomst van . De centrumspits is bezig aan een geweldig seizoen en als het aan Lozano ligt, maakt hij na dit seizoen de stap naar de Europese top. Voor Slot kwam de vraag over die uitspraken echter als een verrassing.

“Daar heb ik niet naar gekeken, je confronteert mij er nu mee”, reageerde Slot op de vraag van ESPN-verslaggever Sinclair Bischop. “Elk mens op aarde mag zijn eigen mening hebben. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, zeker in Nederland maar wat mij betreft overal in de wereld. Iedereen mag dus zijn eigen mening daarover hebben. Ik heb er ook mijn eigen mening over. Ik denk dat hij bij ons en in de Eredivisie, maar zeker bij ons nog voldoende ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Hij doet het natuurlijk geweldig en spelers die het geweldig doen staan in de belangstelling van grote clubs. Daar is hij een voorbeeld van, maar hij is niet de enige uit onze selectie die in de belangstelling staat, schat ik zo in.”

Giménez streek vorig jaar neer in Rotterdam-Zuid. Waar hij in eerste instantie nog vaker wel dan niet genoegen moest nemen met een plek op de bank, was hij na de winterstop al niet meer uit de basiself van Slot weg te denken. Giménez maakte in het eerste halfjaar van 2023 al veel indruk en doet er in het huidige seizoen nog een schepje bovenop. Hij was al dertien keer trefzeker in de Eredivisie en deed ook in de Champions League al het net trillen. Bij zijn debuut in het miljardenbal tegen Lazio was het meteen tweemaal raak. Dat waren meteen ook zijn laatste treffers. In de daaropvolgende wedstrijden tegen FC Twente, RKC Waalwijk, Lazio (uit) én AZ kwam hij niet tot scoren. Feyenoord kan een scorende Giménez de komende week goed gebruiken, want na het treffen met Excelsior wachten de krakers tegen Atlético Madrid en PSV.

In de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League krijgt Giménez weer de kans om zich te laten zien op het hoogste niveau. Volgens zijn bondscoach is hij al klaar voor een stap hogerop. “Het zou goed voor hem zijn om een stap hogerop te maken. De Eredivisie is een goed niveau, maar ik denk dat hij bewezen heeft dat hij een hoger niveau aankan in Europa”, zei Lozano onlangs.