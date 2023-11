Sutalo weerspreekt 'onthulling' Andy van der Meijde: 'Daar is geen sprake van'

Ajax-verdediger (23) ontkent dat hij in Amsterdam kampt met heimwee, zoals Andy van der Meijde een aantal weken geleden beweerde. De Kroatisch international is wel kritisch op het niveau dat hij tot nu toe wist te halen in de Johan Cruijff ArenA, maar denkt dat de club de weg omhoog definitief is ingeslagen na de overwinningen op FC Volendam en sc Heerenveen van afgelopen week.

Sutalo was afgelopen zomer de duurste aankoop van de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De Amsterdammers maakten een initiële transfersom van 20,5 miljoen euro over aan Dinamo Zagreb, door bonussen kan dat bedrag nog met 3 miljoen euro oplopen tot 23,5 miljoen. Naar eigen zeggen voelt hij zich inmiddels thuis bij Ajax: "Ja, ik ben hier gewend en we leren elkaar als groep steeds beter kennen", zegt hij in een interview met Voetbal International.

De onthulling van Van der Meijde, die stelde dat Sutalo 'gewoon terug' zou willen naar Kroatië en helemaal geen contact met zijn ploeggenoten zou hebben, heeft ook de speler zelf bereikt. "Dat heb ik ook gelezen: dat ik last zou hebben van heimwee. Daar is geen sprake van. Ik heb mijn hele leven in het teken gesteld van voetbal. Ik train hard en ik doe elke dag mijn best om te slagen. Dan verdien je na al die jaren een toptransfer naar het buitenland, en dan zou ik zomaar opeens weer teruggaan? Ik moet er niet aan denken", aldus Sutalo.

De topaankoop beseft dat zijn eigen spel nog niet van het niveau was dat Ajax van hem mocht verwachten. "Natuurlijk: ik kan niet zeggen dat het goed was. Maar ik kan ook niet zeggen dat het nou héél slecht was, wat ik ook gelezen heb. Het hele team heeft er tot nu toe niet goed uitgezien en dan is het ook lastig om als individu uit te blinken", stelt Sutalo. De zeges op Volendam (2-0) en Heerenveen (4-1) moeten echter voor een ommekeer zorgen: "Er is veel negativiteit geweest rond de club, maar nu we eenmaal die eerste overwinningen te pakken hebben en wat meer zelfvertrouwen hebben getankt, gaat het veel beter worden."