Thomas Tuchel fileert aanwezige analist op anderhalve meter tijdens nabeschouwing

Na de 0-4 van Bayern München op Borussia Dortmund wilde Thomas Tuchel zijn gram halen. De oefenmeester van Der Rekordmeister kreeg afgelopen periode veel te maken met kritiek en dat ging hem niet in de koude kleren zitten. Tijdens de nabeschouwing bij Sky Sport Deutschland uitte Tuchel zijn ongenoegen over analist Lothar Matthäus, die op anderhalve meter van hem af stond.

Bayern-icoon en Duits recordinternational Matthäus was hard voor Tuchel na de gênante bekeruitschakeling tegen 1. FC Saarbrücken. Ook na de wedstrijd tegen Dortmund was de oud-middenvelder aanwezig bij de nabeschouwing. Tuchel gaf de analist nog wel een hand, maar toonde hem tijdens het televisie-interview geen blik.

Daarnaast zette Tuchel Matthäus voor blok waar hij bijstond. “Zelfs met de spanningen tussen de spelers en de coach en de weinige progressie die het team boekt, hebben we hier toch kunnen winnen. Een heel verrassend resultaat. Waarom we net nu onze beste wedstrijd spelen? Vraag het Lothar. Hij is de expert”, reageerde de Bayern-trainer met de nodige irritatie. Matthäus reageerde lachend en probeerde Tuchel te sussen. “Als jij blij was met ons niveau, is het Pasen en kerstmis tegelijk”, antwoorde de trainer vervolgens.

“Jullie zeggen dat we slechte fases hebben, maar we hebben ondanks de blessures achterin alleen gelijkgespeeld tegen Leipzig en Leverkusen. Ik wil niet in deze discussie zitten, het is te veel voor mij. Het is jullie job en jullie mogen bespreken wat jullie willen”, aldus Tuchel, die het overigens ook had gemunt op oud-voetballer Dietmar ‘Didi’ Hamann. “Ik krijg nu wekelijks vragen over Didi Hamann en Lothar Matthäus. Ik heb geen zin om in het midden te staan ​​en commentaar te leveren. Vandaag was de dag om dat eindelijk te zeggen.”