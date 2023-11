Van Basten snapt niets van PSV-invaller: 'Dan weet je niet wat topvoetbal inhoudt'

PSV-invaller heeft een hele slechte indruk gemaakt op analist Marco van Basten in de Champions League-wedstrijd tegen RC Lens (1-0). De aanvallende middenvelder kwam na ruim een uur voetballen binnen de lijnen voor Guus Til, maar maakte daarin geen sterke indruk. De voormalig aanvaller was bij Ziggo Sport opvallend kritisch.

Volgens Van Basten deed hij op de verkeerde momenten de verkeerde dingen. “Hij ging helemaal voorin drukzetten. Als middenvelder moet je juist wanneer de tegenstander de bal heeft, gewoon meedoen. De verdediging helpen, maar op te veel momenten was hij er niet. Dan weet je niet wat topvoetbal inhoudt”, was Van Basten opvallend kritisch op de Amerikaanse middenvelder.

Volgens de voormalig international moet Peter Bosz daar snel wat aan doen. “Dit soort momenten kun je niet vaak genoeg aanhalen. Als je zo’n Tillman ziet lopen of je middenvelders die niet meeschakelen. Johan Bakayoko die regelmatig te laat is… Dan ga je het niet redden. Je trekt het elftal dan op een verkeerde manier uit elkaar. Daar moet Tillman op gecoacht worden.”

Over Luuk de Jong (zie onder) en Jerdy Schouten was San Marco dan wel weer te spreken na de moeizame 1-0 overwinning op RC Lens. “Dit is echt Oranje-materiaal”, zei hij over de middenvelder van de Eindhovenaren. "Hij temporiseerde en speelde geen bal verkeerd. Hij was echt een rustpunt. Veerman was ook goed aan de bal, maar Schouten was nog belangrijker."