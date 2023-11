Van Berghuis tot Olij: deze spelers ontbreken in de Oranjeselectie van Koeman

De selectie van Ronald Koeman voor het sluitstuk van de EK-kwalificatiereeks is bekend. Het Nederlands elftal heeft nog maar één punt nodig om zich te verzekeren van deelname aan het EK in Duitsland volgende zomer. Koeman doet na het weekeinde een beroep op onder anderen Jerdy Schouten en Jorrel Hato. Maar welke spelers ontbreken in de wedstrijden tegen Ierland en Gibraltar? FCUpdate.nl zet de opvallendste afwezigen op een rij.

Koeman maakte op 27 oktober zijn voorlopige selectie voor de duels met Ierland en Gibraltar bekend. Het had er toen alle schijn van dat de bondscoach een beroep zou gaan doen op grotendeels dezelfde namen die vorige maand van de partij waren tegen Frankrijk en Griekenland, maar in de afgelopen twee weken kon er natuurlijk nog het een en ander gebeuren. Helaas voor Koeman stroomde een aantal afmeldingen binnen.

Matthijs de Ligt moest de ontmoetingen met Frankrijk en Griekenland al aan zich voorbij laten gaan en ontbreekt ook in de laatste twee kwalificatiewedstrijden. De verdediger viel vorige week geblesseerd uit bij Bayern München en staat ruim een maand aan de kant. De Ligt is niet de enige verdediger die het tweeluik met Ierland en Gibraltar moest missen. Dat geldt ook voor Micky van de Ven. De oud-speler van FC Volendam maakte afgelopen zomer de overstap van VFL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur, maakt veel indruk in Engeland en debuteerde vorige maand in Oranje, maar viel maandagavond geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen Chelsea.

Werp je een blik op de voorlopige én definitieve selectie van het Nederlands elftal, dan merk je ook op dat Nick Olij en Ian Maatsen niet van de partij zijn. Olij mocht zich in oktober voor het eerst melden bij Oranje. De doelman kwam afgelopen zondag ‘gewoon’ nog in actie namens Sparta tegen Almere City, dus lijkt simpelweg te zijn gepasseerd door Koeman, die volgende week de doelmannen Justin Bijlow, Mark Flekken en Bart Verbruggen verwelkomt. Ook Andries Noppert is niet van de partij. Hij kon evenals Olij in oktober nog wel rekenen op een uitverkiezing.

Koeman kan tegen Ierland en Gibraltar nog altijd geen beroep doen op Frenkie de Jong en Memphis Depay. De Jong is sinds 23 september al uit de roulatie. De middenvelder leek in de recente Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid al zijn rentree te gaan maken, maar die wedstrijd kwam voor hem nog te vroeg. Ook de duels met Real Sociedad en Shakthar Donetsk moest hij aan zich voorbij laten gaan. In Spanje verwacht men dat De Jong dit weekeinde zijn rentree kan maken. Die van Noa Lang zit er voorlopig niet in. De aanvaller viel vlak voor de recente interlandperiode geblesseerd uit en is nog altijd herstellende. Jurriën Timber en Sven Botman zijn al langer geblesseerd.

De Jong, Memphis en Lang behoorden dus al niet tot de voorlopige selectie van Koeman. Dat geldt ook voor Jan Paul van Hecke, Ryan Gravenberch, Thijs Dallinga en Steven Berghuis, maar zij hadden er nog wel bij kunnen komen. Van Hecke liet zich donderdagavond tijdens het Europa League-treffen tussen Ajax en Brighton & Hove Albion nog van zijn beste kant zien. Gravenberch maakt een sterke ontwikkeling door bij Liverpool, maar zal geduld moeten hebben. Dallinga scoorde donderdag tegen Liverpool en Berghuis was afgelopen zondag op dreef namens Ajax, maar ook zij hoeven zich volgende week dus niet te melden.

Arno Vermeulen tipte Quinten Timber eerder deze week als kandidaat voor het Nederlands elftal, maar de middenvelder ziet een sterk seizoen nog niet beloond worden met een uitverkiezing voor het ‘grote’ Oranje. Feyenoord is desondanks hofleverancier. Naast Bijlow mogen ook Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman, Mats Wieffer en Calvin Stengs zich gaan melden.