Van der Vaart en Van Hooijdonk zijn teleurgesteld in dezelfde speler: 'En Koeman ook'

Rafael van der Vaart is teleurgesteld over het optreden van in de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Ierland (1-0). De analist van de NOS zag de middenvelder van PSV de nodige fouten maken in de passing. Ook Pierre van Hooijdonk toont zich kritisch.

“Ik was wel een beetje teleurgesteld”, zegt Van der Vaart over Schouten. “Ik vond dat hij heel veel fouten maakte aan de bal. Hij had wel een paar goede momenten, maar ook heel veel balverlies. Het is allemaal nieuw voor hem. Je zag hem heel simpele ballen snel spelen en uit schieten. Normaal maakt hij die fouten niet. Ik vond hem niet heel geweldig spelen.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Pierre van Hooijdonk heeft Schouten zichzelf geen goede dienst bewezen in zijn tweede interland. “Er is veel concurrentie. Vooraf zei ik nog; waar hij het verschil in maakt met Wieffer, is dat zijn passnauwkeurigheid hoger is bij PSV dan die van Wieffer bij Feyenoord. Maar daar hebben we vanavond helemaal niks van teruggezien, dat is jammer.”

Van Hooijdonk denkt dat bondscoach Ronald Koeman eveneens teleurgesteld is. “Ik denk dat Koeman had gehoopt dat Schouten een geweldige indruk zou achterlaten en de vorm van PSV zou doortrekken bij het Nederlands elftal. Dat is vanavond niet gebeurd. En je kunt spelers niet beoordelen op basis van de komende wedstrijd tegen Gibraltar.”