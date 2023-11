Van Hanegem oppert andere naam in Oranje: ‘Hij is uiteindelijk de beste’

Als het aan Willem van Hanegem ligt dan is niet , maar volgende zomer in Duitsland de eerste doelman van het Nederlands elftal. Bijlow stevende een paar maanden geleden in Oranje af op een vaste plek onder de lat, maar moet door blessureleed opnieuw de strijd aangaan. Tijdens zijn absentie kreeg Verbruggen het vertrouwen van Ronald Koeman. De goalie van Brighton & Hove Albion had ook in de thuiswedstrijd tegen Ierland een basisplaats, maar Van Hanegem is nog niet onder de indruk.

Koeman maakte tijdens zijn aanstelling voor zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal bekend toe te willen werken naar een vaste eerste doelman. De afgelopen jaren ging er geen interlandperiode voorbij zonder dat de positie onder de lat ter discussie stond. Ook onder Koeman heerste er lang geen duidelijkheid en dat kwam vooral door blessures bij potentiële kandidaten. In maart verdedigde Jasper Cillessen het doel, in juni was het Bijlow, in september Mark Flekken, vorige maand Verbruggen en laatstgenoemde verscheen afgelopen zaterdag tegen Ierland opnieuw aan de aftrap.

Koeman verklapte een paar dagen voor het thuisduel met de Ieren al dat Verbruggen, ondanks de rentree van Bijlow in de selectie, wederom het vertrouwen zou krijgen. Verbruggen maakte vorige maand tegen Frankrijk en Griekenland een prima indruk, maar beging afgelopen zaterdag in de tweede helft een enorme blunder die gelukkig voor Oranje en Verbruggen zelf niet resulteerde in een Ierse treffer. Volgens Van Hanegem moet men echter niet doen alsof er niks aan de hand is. “Bij de blunder van Verbruggen moeten we ook niet zeggen: ach, het was buitenspel toen hij hem door zijn benen liet gaan. Want dat wist hij helemaal niet”, schrijft De Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Bondscoach Koeman vertelde vorige week al dat er nog geen plekken zijn vergeven voor het EK in Duitsland. Van Hanegem denkt dat Koeman ook voor de positie onder de lat nog geen definitief besluit heeft genomen. “Het blijft toch zoeken onder de lat bij ons, want na Flekken is ook Verbruggen nog geen zekerheidje gebleken. Ik denk dat Bijlow uiteindelijk de beste is”, aldus Van Hanegem. Bijlow keept inmiddels weer een paar weken bij Feyenoord en het is voor hem te hopen dat hij voorlopig bespaard blijft van blessures.

Van Hanegem schrijft Wieffer nog niet af

Door de absentie van Lutsharel Geertruida, die twee dagen voor het treffen met Ierland geblesseerd uitviel op de training, was Quilindschy Hartman de enige Feyenoord-speler die bij Oranje aan de aftrap verscheen. Naast Bijlow zaten ook Mats Wieffer en Calvin Stengs op de bank. Wieffer had vorige maand tegen Griekenland nog een basisplaats, maar Koeman gaf tegen Ierland de voorkeur aan Jerdy Schouten. “Schouten zei gelukkig zelf dat hij er de eerste helft niet veel van bakte”, schrijft Van Hanegem, die desondanks fan is van de PSV-middenvelder. “Schouten zit er in mijn ogen goed in. Hij kan straks naast Frenkie de Jong gaan spelen op het EK. Maar dat kan Wieffer ook, hoor. Die schrijven ze al snel weer af, maar dat is onzin.”