Van Hooijdonk is klaar met 'theater' van Weghorst: 'Dat doet hij bewust, daar heb ik moeite mee'

Pierre van Hooijdonk heeft zich zaterdagavond geërgerd aan het gedrag van Nederlands elftal-spits . De spits van Hoffenheim schoot Oranje tegen Ierland met de enige treffer van het duel naar het EK in Duitsland, maar Van Hooijdonk heeft moeite met het 'theater' waar Weghorst daarna mee op de proppen kwam.

"Hij was wéér de man", begint Van Hooijdonk in Studio Voetbal nog positief over de 31-jarige spits. "Maar dan krijg je wéér zo'n vreselijk interview", verwijst Pi-Air naar het vraaggesprek dat Weghorst na de wedstrijd had met NOS-verslaggever Arman Avsaroglu. Dit zit eveneens in de studio aanwezig is en bevestigt dat de spits na het interview bij hem terugkwam met het (te late) verzoek of de beelden niet uitgezonden konden worden.

Volgens Van Hooijdonk is het succes Weghorst wat naar het hoofd gestegen: "Ik heb het idee dat hij is gaan denken: ik ben een van de leiders van het Nederlands elftal en ik moet het elftal gaan beschermen." Maar na de reactie van Weghorst op het laatste fluitsignaal begint Van Hooijdonk 'langzamerhand een klein beetje moeite te hebben met al het theater', zo zegt hij: "Ik vind het niet echt." Weghorst ging languit op het gras liggen, volgens Van Hooijdonk was dat een bewuste actie: "Dan is het heel simpel, dat weten wij allemaal: de camera gaat naar degene die het meest theatraal doet. Die zogenaamd zijn emoties de vrije loop geeft. Dat doe je bewust, daar heb ik wel moeite mee."

Rafael van der Vaart onderschrijft de woorden van zijn tafelgenoot, al gelooft hij er 'heilig' in dat Weghorst oprecht is in zijn acties. "Maar dat interview gisteren, je gunt hem dat zo maar dan geeft hij zo'n lelijk interview. Maar ik wil aan de positieve kant blijven, omdat ik vind dat hij met zijn kwaliteiten als spits heel belangrijk is voor het Nederlands elftal. Maar hij gaat er inderdaad in geloven. Maar hij is een hele goede spits als hij blijft denken: Ik ben dankbaar dat ik überhaupt dit shirt mag dragen", aldus Van der Vaart.