Van Hooijdonk wilde Gakpo tegen Gibraltar zien op zeer verrassende positie

Pierre van Hooijdonk had dinsdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar graag een bijzonder experiment gezien bij het Nederlands elftal. De voormalig aanvaller noemde een bijzondere suggestie op de posities achterin.

“Ik had best wel graag iets totaal anders gezien”, begon Van Hooijdonk bij de NOS in de voorbeschouwing over de door Ronald Koeman gekozen opstelling van het Nederlands elftal. “Bijvoorbeeld op de rechtsbackpositie, dat je Cody Gakpo op die plek wegzet. Die komt toch écht alleen aan aanvallen toe tegen Gibraltar. Dat je iets totaal anders doet op die positie.” Gakpo start echter op de bank in Faro.

Artikel gaat verder onder video

Collega Rafael van der Vaart kan zich vinden in dat idee van Van Hooijdonk. “Dan had je eigenlijk wel gewoon 3-4-3 moeten spelen”, doelde hij op het andere systeem, waar dan Denzel Dumfries en Quilindschy Hartman normaliter de middenvelders zijn in Oranje. “En dan de backs eruit halen voor buitenspelers”, dacht Van der Vaart mee met zijn collega. Koeman koos echter voor een 4-3-3-formatie met Hartman en PSV'er Jordan Teze als vleugelverdedigers.

Volg hier de wedstrijd tussen Nederland en Gibraltar LIVE!