Van 't Schip staat voor moeilijke keuze bij Ajax: 'Honderd procent, wat mij betreft'

Ajax-trainer John van ’t Schip houdt naar verwachting vertrouwen in Diant Ramaj. Ondanks dat Remko Pasveer weer fit is en Jay Gorter en ook Gerónimo Rulli hard aan zijn herstel werken, is de verwachting dat de jonge Duitse sluitpost zijn plek onder de lat behoudt.

Het keepersvraagstuk van Ajax werd woensdagavond bij Voetbalpraat besproken. “Er komt een keuzemomentje aan”, doelde commentator Teun de Boer op de keuze die Van ’t Schip moet gaan maken bij Ajax in het doel van de Amsterdammers. Alle keepers worden langzaam weer fit in de Johan Cruijff Arena en Rulli is ook weer terug in training.

“Moet je Ramaj niet gewoon laten staan?”, vroeg De Boer zich hardop af. “Ik zou het doen”, reageerde Mario Been direct. “Honderd procent, wat mij betreft. Ik ben kamp Ramaj”, vervolgde Jan Joost van Gangelen. “Het is voor het eerst dat we een keeper zien waar ik van denk: ‘daar word ik wel rustig van’.”

Ook Kees Kwakman knikte. “Ik denk dat hij dat ook doet, toch?”, aldus Kwakman. “Maar gáát hij het ook doen?”, vroeg De Boer nogmaals. Van Gangelen dacht van wel. “Ik interviewde Van ’t Schip na FC Volendam. Toen zei hij: ‘het is echt een fijne keeper. Kan heel goed voetballen en is héél rustig. En hij schreeuwt niet als hij zelf een balletje verkeerd gooit, weetje wel’.”

Kwakman herinnert zich één foutje van Ramaj tegen sc Heerenveen. “Hij zat een keertje even mis. Hij kwam bij een corner uit.” Been vond daarop het doelpunt van de Friezen ook wel houdbaar. “Hij stond niet helemaal goed opgesteld.” Van Gangelen eindigde de discussie daarop met een grap: “Oké, we kiezen toch voor Rulli.”