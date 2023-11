Van Wolfswinkel voorspelt de kampioen van de Eredivisie: 'Er zit enorm veel kwaliteit in die ploeg'

heeft een hoge pet op van PSV. De spits van FC Twente heeft met zijn ploeg nog niet tegen de huidige koploper van de eredivisie gespeeld, maar verwacht dat de landstitel aan het einde van dit seizoen naar Eindhoven gaat.

PSV is er alles aan gelegen zich voor het eerst sinds 2018 te kronen tot kampioen van Nederland. De Eindhovenaren legden vorig seizoen beslag op de Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker, maar moesten in de titelstrijd al in een vroeg stadium hun meerdere erkennen in Feyenoord. In de nieuwe jaargang staat er voorlopig geen maat op PSV. Het elftal van trainer Peter Bosz haalde dertig punten uit de eerste tien wedstrijden - de volle buit dus - en kreeg bovendien pas vijf doelpunten tegen.

Van Wolfswinkel is dan ook onder de indruk van de huidige koploper van de eredivisie. “PSV wordt landskampioen. Er zit enorm veel kwaliteit in die ploeg”, vertelt de routinier van FC Twente in gesprek met FCUpdate.nl. “De jongens die ze eventueel zouden verkopen zijn uiteindelijk toch gebleven. Ze hebben een goede bezetting én een trainer die ze heel goed voetbal laat spelen.” FC Twente en Van Wolfswinkel boekten afgelopen zondag - mede dankzij een treffer van de spits - een 2-1 zege op Feyenoord. PSV won met 5-2 van Ajax, waardoor het verschil tussen de belangrijkste titelkandidaten al zeven punten in Eindhovens voordeel is.

FC Twente heeft momenteel vijf punten minder dan PSV en kruist binnenkort (op 25 november) de degens met PSV. De Tukkers waren vorig seizoen in de eigen Grolsch Veste nog te sterk voor de Eindhovenaren. Van Wolfswinkel verwacht desondanks niet dat FC Twente mee gaat doen om de landstitel.