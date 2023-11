Vandaag Inside-gast werd woedend achter de schermen na kritiek

Dilan Yesilgöz is achter de schermen van Vandaag Inside ontzettend boos geworden. De lijsttrekker van de VVD was vorige week te gast in de talkshow, maar in het reclameblok was ze ontzettend geïrriteerd, zo merkte vast gezicht Johan Derksen op.

De Snor had in het tv-programma kritiek geuit op de voorvrouw van de VVD en vond dat ze nog niet rijp was voor het premierschap. “Toen kwam ik hier de deur door: woedend was. En de mevrouw van de voorlichting snauwde nog richting haar: ‘Je zei nog dat dit zo’n leuk programma was’”, merkte Derksen woensdagavond glimlachend op. "Toen zei ik: "Ja, het is alleen een leuk programma als Wilfred Genee er niet bij is.' Haha", aldus Derksen.

Bekijk in onderstaande video het fragment waarin Derksen vertelt over de woede-uitbarsting van Yesilgöz bij Vandaag Inside.